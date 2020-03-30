Политика 1 час назад

Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО

Причины увольнения шоумена из СНБО не уточняются

Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО
Продюсер и шоумен Сергей Сивохо больше не советник секретаря СНБО. Об этом сообщило издание "Детектор Медіа" со ссылкой на ответ аппарата СНБО на запрос.
"По состоянию на 24 марта 2020 года Сивого Сергей Анатольевич не является советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны на общественных началах", — говорится в ответе аппарата СНБО.
Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили, однако дополнительно сообщили, что с должности советника ушел и Максим Ткаченко, нардеп от "Слуги Народа", который до парламента был директором и совладельцем ООО "Квартал-Концерт".
Напомним, Сергей Сивохо в должности внештатного советника секретаря СНБО сначала анонсировал, а затем попытался провести презентацию так называемой Платформы единства и примирения. Однако она была сорвана. А уже 21 марта 2020 года петиция об отмене инициативы Сивохо набрала необходимое количество голосов. Ее подписали 25 228 раз из 25 000 необходимых.
Кратко и по делу в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ
СНБО собирается на экстренное заседание, чтобы обсудить введение ЧП в Украине — СМИ
Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса
Суд арестовал подозреваемых в хищении более 51 млн грн у госпредприятий Донбасса
Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов
Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов
Загрузка...
Новое видео
Алексей Ильяш, Davinchi: Почему нужно не бояться быстро менять стратегию

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Украине зафиксировано 475 случаев заражения коронавирусом

  3. В Москве ввели жесткую самоизоляцию: жителям запретили выходить из дому

  4. "Нам никто не сказал об обсервации" — прилетевших с Бали в Киев не выпускают из самолета

  5. Какие налоговые изменения ждут малый бизнес в 2020 году и зачем они нужны

Загрузка...