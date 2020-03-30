Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО

Продюсер и шоумен Сергей Сивохо больше не советник секретаря СНБО. Об этом сообщило издание "Детектор Медіа" со ссылкой на ответ аппарата СНБО на запрос.

"По состоянию на 24 марта 2020 года Сивого Сергей Анатольевич не является советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны на общественных началах", — говорится в ответе аппарата СНБО.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили, однако дополнительно сообщили, что с должности советника ушел и Максим Ткаченко, нардеп от "Слуги Народа", который до парламента был директором и совладельцем ООО "Квартал-Концерт".