Сергея Сивохо и совладельца "Квартал-Концерта" нардепа Максима Ткаченко уволили из СНБО

Продюсер и шоумен Сергей Сивохо больше не советник секретаря СНБО. Об этом сообщило издание "Детектор Медіа" со ссылкой на ответ аппарата СНБО на запрос.
"По состоянию на 24 марта 2020 года Сивого Сергей Анатольевич не является советников секретаря Совета национальной безопасности и обороны на общественных началах", — говорится в ответе аппарата СНБО.
Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили, однако дополнительно сообщили, что с должности советника ушел и Максим Ткаченко, нардеп от "Слуги Народа", который до парламента был директором и совладельцем ООО "Квартал-Концерт".
Напомним, Сергей Сивохо в должности внештатного советника секретаря СНБО сначала анонсировал, а затем попытался провести презентацию так называемой Платформы единства и примирения. Однако она была сорвана. А уже 21 марта 2020 года петиция об отмене инициативы Сивохо набрала необходимое количество голосов. Ее подписали 25 228 раз из 25 000 необходимых.