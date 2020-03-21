Политика 40 минут назад

Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов

Граждане Украины требуют отменить инициативу шоумена Сергея Сивохо по созданию так называемого "диалога" с представителями террористических организаций юго-вотока Украины

Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов
Сергей Сивохо. Фото: Новости Донбасса

Петиция, опубликованная на сайте Президента Украины Владимира Зеленского об отзыве согласия Украины на создание так называемого консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) набрала достаточное количество подписей.

Ее подписали 25 228 раз из 25 000 необходимых.

Электронная петиция содержит требование немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя офиса президента под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

Кратко и по делу в Telegram

Автором петиции является активист Михаил Свистович.

Он сосредоточивает внимание на том, что на следующем заседании ТКГ 25 марта решено подписать решение о создании "консультативного совета", где решающие голоса будут иметь представители Украины и ОРДЛО, а Россия, наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, будет иметь совещательный голос, фактически в качестве наблюдателя.

Напомним, в ходе презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил 12 марта заместитель секратаря СНБО Сергей Сивохо, на него напали участники боевых действий, в результате чего мероприятие было сорвано.

Перед этим Сивохо назвал войну с Россией "внутренним конфликтом Украины".

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В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего шоумена и актера Сергея Сивохо советником секретаря СНБО.

Впоследствии народные депутаты от пропрезидентской партии Слуга народа попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

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