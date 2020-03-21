Петиция против инициативы Сивохо набрала необходимое число голосов

Петиция, опубликованная на сайте Президента Украины Владимира Зеленского об отзыве согласия Украины на создание так называемого консультативного совета с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) набрала достаточное количество подписей.

Ее подписали 25 228 раз из 25 000 необходимых.

Электронная петиция содержит требование немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя офиса президента под протоколом заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта 2020 года.

Автором петиции является активист Михаил Свистович.

Он сосредоточивает внимание на том, что на следующем заседании ТКГ 25 марта решено подписать решение о создании "консультативного совета", где решающие голоса будут иметь представители Украины и ОРДЛО, а Россия, наряду с Францией, Германией и ОБСЕ, будет иметь совещательный голос, фактически в качестве наблюдателя.

Напомним, в ходе презентации "Национальной платформы примирения и единства", которую проводил 12 марта заместитель секратаря СНБО Сергей Сивохо, на него напали участники боевых действий, в результате чего мероприятие было сорвано.

Перед этим Сивохо назвал войну с Россией "внутренним конфликтом Украины".

Читайте также: Скандал в Раде из-за Ермака: на сколько частей может распасться фракция "Слуга народа"

В октябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего шоумена и актера Сергея Сивохо советником секретаря СНБО.

Впоследствии народные депутаты от пропрезидентской партии Слуга народа попросили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить Сергея Сивохо с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны.