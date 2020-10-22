Схеми підкупу для Кличка — єдина можливість переобратися мером, — Микола Томенко

Передвиборчі списки партії "УДАР" на виборах в Київраду переповнені схемщиками, які добре знаються на підкупах.

Про це заявив лідер партії "Рідна Країна" Микола Томенко, коментуючи відеозапис, який нещодавно був оприлюднений в інтернеті, та на якому кандидат від партії мера Києва Віталія Кличка "УДАР" обговорює так звані "сітки" підкупу виборців.

"Подивіться на їхні списки — там повно схемщиків Черновецького, а вони знаються на підкупах, залякуванні та маніпуляціях, як ніхто. А хто ж ще є у списках Кличка? "Справжні професіонали" — керівник Генплану, який його не склав, керівник метрополітену, за якого не збудовано жодної станції, а також дружини та діти відомих забудовників", — зауважив політик.

Томенко стверджує, що команда Кличка збирається на тільки вибудовувати схеми підкупу, а й зловживати адмінресурсом заради перемоги на виборах.

"Ця команда не вміє, не хоче й не збирається працювати в інтересах киян. Проте вона знає, як фальсифікувати, будувати сітки та займатися підкупом. Варто замислитись — чому Кличко жодним чином не реагує на інформацію стосовно підкупу УДАРівцями людей? Мабуть чудово розуміє, що схеми підкупу — єдиний шанс для нього знов бути обраним мером. Але одним тільки залякуванням та підкупом УДАРівці не обмежуються. Вони залюбки зловживають адмінресурсом, користуючись тим, що вони — при владі в столиці. У їхньому розпорядженні службовий транспорт та приміщення, комунальні медіа, які за кошти киян ведуть агітацію, та й взагалі бюджетні кошти, які Кличко та Ко витрачають на свій піар", — прокоментував Микола Томенко.

Наостанок він зазначив, що команда "Рідної країни" крім спостереження, також активно контролює ситуацію в гуртожитках, де також можливі підкупи і закликав долучитись всіх небайдужих для того, щоб не допустити фальсифікації виборів у Києві.

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Нагадаємо, раніше народний депутат України Гео Лерос заявив, що партія мера Києва Виталія Кличко "УДАР" купляє голоса виборців за 300 гривень та оприлюднив відповідне відео.