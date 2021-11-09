Сингапур отказался бесплатно лечить не привитых от ковида

Власти Сингапура перестанут оплачивать медицинские счета пациентам с COVID-19, которые отказались от вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения страны, пишет Интерфакс-Украина.

"В настоящее время непривитые люди составляют значительное большинство тех, кто нуждается в интенсивной стационарной помощи, и оказывают непропорционально большую нагрузку на наши ресурсы здравоохранения", — сообщило ведомство.

Плату за медицинские расходы, связанные с лечением болезни, начнут взимать с невакцинированных пациентов, попавших в больницы с 8 декабря. Речь идет о жителях страны, отказавшихся от вакцинации по собственному желанию. Тех, кто не может сделать прививку, включая детей до 12 лет и людей с противопоказаниями, изменения не коснутся.

С начала пандемии сингапурские власти оплачивают за граждан и резидентов страны, а также держателей долгосрочных разрешений на въезд, все медицинские счета, связанные с лечением COVID-19.

Исключение составляют те, у кого тест на вирус дал положительный результат вскоре после возвращения из-за границы. Это решение объяснили желанием не усугублять общественную обеспокоенность на фоне пандемии.

По данным Минздрава Сингапура, к 8 ноября полный курс вакцинации от ковида в стране прошли 85% жителей, бустерную дозу (третью. — Ред.) получили 18%.

Напомним, в Украине с 8 ноября непривитых представителей профессий, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, отстраняют от работы.