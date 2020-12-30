Скандальный самолет Boeing 737 Max выполнил первый за почти 2 года рейс с пассажирами

Скандальный авиалайнер Boeing 737 Max во вторник, 29 декабря, впервые с марта 2019 года вылетел регулярным рейсом в США.

Об этом сообщает DW.

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"Самолет авиакомпании American Airlines совершил рейс Майами-Нью-Йорк. На его борту находились 100 человек", — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании отметили, что пассажиры, которым лететь этим самолетом было не по себе, могли воспользоваться другим рейсом.

Известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября 2020 года разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение.

Напомним, эксплуатация этого самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а в марте 2019 года — в Эфиопии. Как сообщалось, причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования. Также были установлены нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.

Катастрофы Boeing 737 Max нанесли значительный ущерб репутации концерна и привели к рекордным убыткам авиастроителя.

Как сообщалось, американская авиакомпания United Airlines 8 декабря 2020 года получила 15-й Boeing 737 Max 9, который стал первым самолетом семейства Max, поставленным после того, как было одобрено возвращение модели в эксплуатацию после 20-месячного простоя.