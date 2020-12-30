  • Главная
  • Политика и экономика
30 декабря 2020 в 11:27

Скандальный самолет Boeing 737 Max выполнил первый за почти 2 года рейс с пассажирами

На его борту находились 100 человек

Фото: Facebook/The Boeing Company Фото: Facebook/The Boeing Company
Фото: Facebook/The Boeing Company

Скандальный авиалайнер Boeing 737 Max во вторник, 29 декабря, впервые с марта 2019 года вылетел регулярным рейсом в США.

Об этом сообщает DW.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Самолет авиакомпании American Airlines совершил рейс Майами-Нью-Йорк. На его борту находились 100 человек", — говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании отметили, что пассажиры, которым лететь этим самолетом было не по себе, могли воспользоваться другим рейсом.

Известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 18 ноября 2020 года разрешило коммерческую эксплуатацию Boeing 737 Max, который получил новое программное обеспечение.

Напомним, эксплуатация этого самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, которые унесли жизни 346 человек.

Читайте также:
Перечеркнуть негатив от 737 MAX: Boeing хочет выпустить новый самолет

Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года, а в марте 2019 года — в Эфиопии. Как сообщалось, причиной авиакатастроф стали недостатки в работе программного обеспечения системы маневрирования. Также были установлены нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.

Катастрофы Boeing 737 Max нанесли значительный ущерб репутации концерна и привели к рекордным убыткам авиастроителя.

Как сообщалось, американская авиакомпания United Airlines 8 декабря 2020 года получила 15-й Boeing 737 Max 9, который стал первым самолетом семейства Max, поставленным после того, как было одобрено возвращение модели в эксплуатацию после 20-месячного простоя.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Иран завершил расследование по сбитому самолету МАУ и выплатит по $150 тысяч семьям жертв
Иран завершил расследование по сбитому самолету МАУ и выплатит по $150 тысяч семьям жертв
В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли
В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли
Командира воинской части в Чугуеве арестовали по делу о крушении Ан-26
Командира воинской части в Чугуеве арестовали по делу о крушении Ан-26
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. С 1 января для пенсионеров старше 65 лет выплаты вырастут на 300 грн

  3. Государство обязало сделать мобильную связь дешевле на четыре копейки за минуту с 1 января

  4. Если родители не против: с 1 января украинцам разрешили менять свое отчество

  5. До 72 грн за пачку: в Украине с 1 января подорожают сигареты

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...