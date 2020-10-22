Транспорт 1 час назад

Перечеркнуть негатив от 737 MAX: Boeing хочет выпустить новый самолет

Производство нового коммерческого самолета поможет не только сгладить негатив после катастроф Boeing 737 MAX, но и позволит компании конкурировать с европейским авиаконцерном Airbus SE

Facebook/The Boeing Company Facebook/The Boeing Company
Facebook/The Boeing Company

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обсуждает с клиентами, в том числе, с лизинговыми компаниями, создание нового пассажирского самолета, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200 — 250 пассажиров. В случае реализации этого проекта, авиалайнер по своим характеристикам будет занимать место между крупнейшей моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner.

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Таким образом, производство нового коммерческого самолета поможет не только сгладить негатив после катастроф Boeing 737 MAX, но и позволит компании конкурировать с европейским авиаконцерном Airbus SE, который добился успеха благодаря выпуску более крупных моделей A320neo, включая A321 LR и XLR с увеличенной дальностью полета.

По информации WSJ, консультации находятся на ранней стадии и могут не привести к проекту по разработке нового самолета.

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Стоит отметить, что Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 — 737 MAX.

Перед этим концерн рассматривал возможность производства новых среднеразмерных самолетов (New Midsize Airplane, NMA), однако отказался от этой идеи на фоне кризиса с 737 MAX.

Консультации по поводу создания нового самолета происходят на фоне кризиса в авиации, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению аналитиков, спрос на перевозки по маршрутам малой протяженности восстановится быстрее, чем на дальние рейсы. В связи с чем, новый узкофюзеляжный лайнер Boeing может иметь больше преимуществ, чем NMA.

Стоит отметить, что Boeing Co., равно как и Airbus, в сентябре не получили ни одного нового заказа на производство самолетов. В частности, Boeing в прошлом месяце поставил клиентам 11 самолетов.

В свою очередь, Airbus не только не получил новых заказов, но и аннулировал заказ на три лайнера A220-300 австралийской лизинговой компании Macquarie Financial Holdings, первоначально заказавшей 40 машин.

Напомним, в декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max. Их полеты приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

 

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