Политика и экономика 20 минут назад

Скандалы вокруг моей фигуры не помешают запуску БЭБ, — Вадим Мельник

Глава Бюро экономической безопасности Украины надеется, что запуск нового органа произойдет в конце ноября 2021 года

Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник
Глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник

Скандалы и расследования вокруг фигуры главы Бюро экономической безопасности Вадима Мельника не повлияют на запуск БЭБ. Орган, как отмечает сам Мельник, должен заработать в конце ноября.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Delo.ua, заявил сам Мельник во время пресс-брифинга во вторник, 14 сентября.

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"Нет никакого негативного бэкграунда, и нет ни одного скандала. Перевели в политическую плоскость — занимайтесь. Я запускаю в работу Бюро экономической безопасности. На мне лежит ответственность. Это (расследования СМИ и скандалы вокруг фигуры Мельника. — Delo.ua) никаким образом не повлияет на сроки запуска БЭБ", — подчеркнул глава БЭБ.

Он также отметил, что Бюро экономической безопасности заработает максимум через два месяца, в конце ноября. До этого времени шел отбор Совета общественного контроля, а теперь будет идти набор персонала в новую структуру.

Напомним, что ранее журналисты подробно изучили диссертацию Мельника, которую он защитил в 2016 году, став доктором юридических наук. СМИ обнаружили в ней отсылки на экономическую стратегию РФ. Кроме того, глава БЭБ назвал в ней членство в СНГ фактором дальнейшего развития Украины.

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Также журналисты отмечали, что Мельник в 2020 году приобрел в Одессе квартиру почти за 1,13 млн грн, вдвое ниже рыночной стоимости. Наконец, были претензии и к финальному заседанию конкурсной комиссии по отбору главы БЭБ. Большая часть членов комиссии была подключена к заседанию в режиме онлайн-конференции, однако камеры у них были отключены, на экранах отображались только имена, а в обсуждении они участия не принимали и вопросов претендентам не задавали. В связи с этим СМИ считают, что наличие кворума на заседании можно поставить под сомнение.

Кабинет министров избрал Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности 21 августа. Ранее конкурсная комиссия по отбору директора новосозданного Бюро экономической безопасности не допустила к конкурсу бывшего министра финансов, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка.

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