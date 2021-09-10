Конкурс на главу БЭБ мог быть профанацией: СМИ подозревают, что Мельник выиграл незаконно

Бывший уже глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник мог быть заранее определен властью как победитель конкурса на должность новосозданного Бюро экономической безопасности, а сам конкурс, соответственно, мог быть лишь профанацией. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного журналистами проекта "Схемы".

В частности, оказалось, что во время ключевых собеседований финалистов конкурса, которые проходили почти в течение всего рабочего дня 13 августа, большая часть членов конкурсной комиссии была подключена к заседанию в режиме видеоконференции, однако они не появлялись на экране, не задавали вопросов кандидатам и вообще никак не давали знать, что действительно присутствуют по ту сторону экрана.

В частности, не подтвердили свое присутствие министр инфраструктуры Александр Кубраков, первый вице-премьер-министр Алексей Любченко, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Их представил советник главы ОП Тимофей Милованов как председатель комиссии, однако те не подали голоса и не показались.

Кроме Милованова, который во время видеоконференции был с включенной камерой и задавал вопросы участникам, в здании правительства, где проходили собеседования с кандидатами, физически присутствовали только двое членов комиссии.

Таким образом, данный факт ставит под сомнение наличие кворума (минимум пять членов), необходимого для легитимности этого этапа конкурса, отмечают журналисты.

Кубраков, Любченко и Свириденко впервые показали свои лица уже после собеседований с 12 кандидатами, но все равно не задавали вопросов участникам конкурса. За все время многочасового заседания единственное уточнение к одному из претендентов имел Литвиненко.

Кроме того, выяснилось, что способ распределения голосов на конкурсе и методика составления рейтингов кандидатов не были полностью определены заранее.

Как указывают "Схемы", частично эти правила определяли сами же члены комиссии в день решающего голосования. В частности, сообщается, что когда Милованов объявил, что каждый член комиссии может проголосовать не более чем за пять кандидатов, секретарь комиссии Галина Шевченко не соблюла эту норму, подняв руку за шестерых кандидатов.

Помимо этого, один из членов комиссии — министр финансов Сергей Марченко — мог иметь при голосовании за кандидата Мельника конфликт интересов, поскольку ранее с ним как главой ГФС подписывал трудовой контракт на период эпидемии Covid-19.

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В комментарии "Схемам" Марченко заявил, что для того, чтобы составить мнение о кандидатах, необязательно быть на собеседовании — можно просто посмотреть их биографические справки "и понять, кто и как, какое качество этих кандидатов".

На вопрос, зачем тогда нужен этот этап конкурса, министр ответил, что это просто процедура, установленная законом. В свою очередь на вопрос, почему Марченко не сообщил о конфликте интересов и не взял самоотвод при голосовании, чиновник в ответ заявил, что "в этом ракурсе так этот вопрос не рассматривал".

В свою очередь ситуацию с конкурсом прокомментировал журналистам и сам Мельник. В частности, он заявил, что ему неизвестно, почему именно его еще до завершения конкурса называли предопределенным победителем, хотя к ему было допущено 48 кандидатов.

"Где-то называлось, наверное, в каких-то телеграмм-каналах, и другая информация была в соцсетях, которым я, честно говоря, не доверяю. И я не мог быть предопределенным победителем никоим образом. Я имею опыт в отрасли — как практической деятельности, так и теоретической моей работы — по обеспечению экономической безопасности государства. Возможно, кто-то с этим что-то связывал, но это никоим образом не касается того, что заранее кто-то знал, что я выиграю конкурс", — сказал он.

Мельник также ответил на уточняющий вопрос, что до назначения главой БЭБ посещал Офис президента последний раз примерно за месяц до конкурса. "Схемы" также поинтересовались, встречался ли он с замглвыы ОП Олегом Татаровым.

"Я конкретно не захожу к кому-то. Я захожу на совещания, на которые вызывают. Я даже не знаю, где у всех кабинеты. У меня такая позиция: я захожу, работаю и еду дальше на работу работать. Я не трачу свое время", — подчеркнул он.

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Напомним, что Мельник был назначен главой БЭБ 20 августа. Вместо него ГФС временно возглавил Анатолий Александров. Эта служба должна быть ликвидирована автоматически после начала работы БЭБ с 25 сентября.

Отметим, что среди заявлявших о заранее определенном победителе конкурса был и бывший министр финансов Александр Данилюк, которого к участию в конкурсе попросту не допустили решением Милованова. Недопуск Данилюка привел к конфликту с бывшим соратником, вылившемуся в драку на дне рождения Данилюка.