Александр Данилюк подрался на своем дне рождения с Тимофеем Миловановым

Александр Данилюк, покинувший пост секретаря СНБО в 2019 году, и советник главы Офиса президента Тимофей Милованов подрались.

Как передает УП, это произошло на дне рождения Данилюка. На праздник пришел Тимофей Милованов, после чего мужчины отошли в сторону, поговорили и начали ссориться. Данилюк попросил Милованова оставить праздник и доложить главе ОПУ Андрею Ермаку, что того выгнали со дня рождения.

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Милованов, в свою очередь, обратился к Данилюку со словами: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?". После бывший секретарь СНБО ударил Милованова с криком: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане".

Разнимал драку депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец и бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак. Последний вывел с праздника Милованова, которому Данилюк повредил бровь

При этом около 22:00 пятницы, 30 июля, Тимофей Милованов выложил в Facebook фото с Данилюком. Советник главы ОПУ в комментариях подчеркнул — его пригласил непосредственно виновник торжества.

Напомним, ранее экс-секретаря СНБО и экс-министра финансов Александра Данилюка не допустили к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Решение приняла конкурсная комиссии, которую возглавляет Тимофей Милованов. Он подчеркнул, что комиссия допускает 48 кандидатов и еще 11 человек не допускает.

Советник главы ОПУ подчеркнул — у Данилюка нет экономического или юридического образования, его допуск будет нарушением прямой нормы закона. Это также приведет к обжалованию результатов конкурса. Милованов отметил: диплом Данилюка из Университета Индианы не является нострифицированным, то есть подтвержденным.

Поэтому он предложил либо допустить всех кандидатов и попросить их исправить документы, либо не допускать Данилюка к конкурсу. Комиссия проголосовала за второй вариант. Непосредственно экс-министр финансов заявил — "чудо-комиссия" не признала его диплом магистра бизнес-администрирования по специальности "Финансы" образованием. Хотя получен он в одном из крупнейших учебных заведений США — Университета Индианы (Indiana University Kelley School of Business).

"Я работал на Wall Street и в других финансовых центрах мира. Не признали мою образование?! Ну что сделаешь. А знаете, кто не признал? Министерство образования по указанию министра, который занимается плагиатом, МОН, который абсолютно спокойно закрывает глаза на получение дипломов людьми, которые просто не имеют на это права. И я даже не хочу вспоминать Киву, но сколько таких "Кив". Такое у нас образование, друзья. Мое образование за рубежом, мой опыт работы... помогли мне разработать очень много реформ и концепций", — написал Данилюк.

Из-за этой ситуации стычки между двумя экономистами случались ранее — они поругались в эфире 24 канала. Данилюк подчеркнул, что ответственность Милованова в том, что БЭБ возглавит человек, "который будет полностью контролируемым и будет давить на бизнес". Советник Офиса президента настоял, что он и "все члены комиссии стараются соблюдать закон".