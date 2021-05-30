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30 минут назад

Скончался посол Украины в Таиланде Андрей Бешта

Сердце дипломата остановилось на 45-м году жизни

Андрей Бешта. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa Андрей Бешта. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa
Андрей Бешта. Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

В ночь на воскресенье, 30 мая, умер Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Бешта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

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"Ужасная новость. Ночью оборвалась жизнь посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Он был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, преданно служил интересам нашего государства. Выражаю искренние соболезнования его семье и близким", — отметил глава государства.

Вскоре в Министерстве иностранных дел поинформировали, что посол скончался 30 мая на 45-м году жизни, и выразили глубокие соболезнования семье и близким умершего в связи с этой невосполнимой потерей.

По данным МИД, Андрей Бешта с ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Таиланде, а с 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

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Известно, что Андрей Бешта родился 14 декабря 1976 года. Работал в Департаменте ООН и других международных организациях МИД Украины.

В ноябре 2015 года был назначен президентом на должность посла Украины в Королевстве Таиланд, прибыл в Бангкок в январе 2016 года.

Напомним, 17 апреля на 79-м году жизни умер известный украинский писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

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