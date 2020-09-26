"Словно в компьютерной игре": выживший в катастрофе Ан-26 рассказал о своем спасении

Единственный выживший в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом 20-летний курсант Вячеслав Золочевский рассказал, как ему удалось спастись.

В частности, об этом он сказал главе Харьковской облгосадминистрации Алексею Кучеру, передает hromadske.

"С учетом эмоциональной составляющей врачи говорят, что состояние средней тяжести, но если брать физически — он даже в удовлетворительном состоянии", — уточнил глава области.

Указано, что сам Кучер вместе с президентом Владимиром Зеленским пообщались с курсантом, хотя глава ОГА и подчеркнул — вопросами его не нагружали.

"Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре: когда он пришел в себя, то увидел, как горит его товарищ. Помогал тушить пламя на том парне, который находился в больнице и, к сожалению, сегодня умер", — пересказал Кучер слова курсанта.

Глава ОГА также рассказал, что парень всего не помнит, потому что на время потерял сознание. Когда пришел в себя, то вылез из-под обломков самолета и начал тушить товарища.

В то же время информацию о том, что он якобы выпрыгнул из самолета, парень не подтвердил.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер поспілкувався з 20-річним курсантом В'ячеславом Золочевським, єдиним, хто вижив у катастрофі літака під Чугуєвим pic.twitter.com/I3mLkVtd7r — hromadske (@HromadskeUA) September 26, 2020

Напомним, авиакатастрофа Ан-26 в Харьковской области произошла вечером 25 сентября. С 27 человек на борту (20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных Сил и 7 офицеров, еще одного курсанта не допустили к полету) сразу после аварии выжили двое.

Один из них (курсант из Львова) умер в Харьковской больнице неотложной медицинской помощи, другой (из Харьковской области) находится в Харьковском военном госпитале. Его руководитель Эдуард Хорошун сообщил журналистам, что тот курсант может быть выписан в течение ближайших дней.

Офис генпрокурора сообщил о возбуждении дела по статье 416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, что стало причиной катастрофы и тяжелых последствий) Уголовного кодекса.

Известно, что следствие по этому делу будет проводить Государственное бюро расследований. Оно сейчас проверяет 4 версии случившегося:

- катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

- катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

- ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовка его к полету.

Ранее президент Зеленский объявил 26 сентября днем траура, а также поручил приостановить полеты на всех Ан-26 в Украине до выяснения обстоятельств трагедии.