В сети опубликовали видео момента крушения самолета АН-26 под Харьковом

В городе Чугуев Харьковской области видеокамера из высотного здания сняла момент крушения самолета АН-26 Вооруженных сил Украины.

Это видео должно помочь следователям и экспертам, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

"Видеокамера, установленная на одном из высотных зданий в городе Чугуев, засняла последние секунды трагически оборвавшегося полета АН-26 Вооруженных сил Украины", — написал он в соцсети.

"Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом", — добавил замглавы МВД.

Тем временем стало известно, что Министерством обороны будет выплачено по 1,57 млн грн в качестве одноразового пособия членам погибших военнослужащих в катастрофе АН-26. Выплаты гарантированы законом о социальной защите военнослужащих и их семей.

"Принято решение о выплате единовременного пособия членам семей погибших военнослужащих ВСУ. Размер выплат составляет 1 млн 576 тысяч грн на каждого. Размер выплат будет за счет фондов Министерства обороны", — заявил заместитель министра обороны Игорь Старобинский на заседании Кабмина.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль поручил выяснить, был ли застрахован экипаж, а также предусмотрены ли выплаты из Фонда соцстрахования на случай несчастных случаев для военнослужащих.

Напомним, военный самолет АН-26 потерпел крушение вблизи Чугуева Харьковской области вечером в пятницу, 25 сентября. В результате катастрофы погибли 26 человек, еще один находится в больнице. Большинство из тех, кто находился на борту, были курсантами харьковского военного училища.

Предполагается, что идентификация тел погибших в авиакатастрофе АН-26 займет до трех недель.