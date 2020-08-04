Служба занятости насчитала в Украине полмиллиона безработных

За семь месяцев 2020 года услугами Государственной службы занятости (ГСЗ) воспользовались более 1,7 млн граждан Украины.

Как отмечают в ГСЗ, из них почти 900 тысяч имели статус зарегистрированного безработного. За этот период при содействии центров занятости было трудоустроено 370 тысяч граждан, из них 220 тысяч — зарегистрированные безработные.

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По информации ГСЗ, в течение карантина введен ряд законодательных изменений, которые значительно упростили условия регистрации в службе занятости и получения пособия по безработице на этот период.

Во-первых, обеспечена возможность подачи заявлений о предоставлении статуса безработного и пособия по безработице дистанционно, то есть на электронную почту центра занятости, где человеку удобно находиться на учете. Также зарегистрироваться в качестве безработного и оформить помощь с недавних пор можно через онлайн-портал государственных услуг "Дія".

Во-вторых, повышен с 650 до 1 тысячи грн минимальный размер помощи по безработице на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

В-третьих, зарегистрированным в службе занятости безработным пособие назначается с первого дня получения статуса, даже тем, кто был уволен в период карантина по собственному желанию (до карантина уволенным по собственному желанию помощь выплачивалась с 91 дня получения статуса).

С начала действия карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В то же время, как подчеркнули в ГСЗ, в последнее время рост числа зарегистрированных безработных остановился. Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч, в июне — 75 тысяч, в июле — 68 тысяч человек.

С 12 марта по 31 июля работу удалось найти для 222 тысяч граждан, из них — 151 тысячи безработных. По видам экономической деятельности, больше всего граждан трудоустроено:

в сельском хозяйстве — 46% от всех трудоустроенных;

в перерабатывающей промышленности — 14%;

в сфере торговли — 13%.

В ГСЗ констатируют, что кризис, вызванный вспышкой коронавирусной инфекции, внес существенные коррективы на украинский рынок труда: в сфере занятости наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий одновременно с ростом числа безработных граждан. Поэтому на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных.

По состоянию на 3 августа, статус безработного имеют 506 тысяч украинцев, из них с начала действия карантина статус безработного получили 395 тысяч человек.

Среди безработных:

по полу: мужчины — 211 тысяч (или 42%), женщины — 295 тысяч человек (58%);

по возрастным группам: 31% — до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте свыше 55 лет;

по образованию: 51% — высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Пособие по безработице на сегодня получают 426 тысяч человек.

Во время карантина, чтобы максимально сохранить рабочие места, был наработан алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса.

Так, согласно статье 47-1 Закона Украины "О занятости населения" работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, остановили или сократили свою деятельность, оказывается помощь по частичной безработице.

Помощь устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной сетки или оклада, но не более размера минимальной заработной платы (сейчас это 4 тысячи 723 грн) в месяц.

За период с начала действия этой нормы и к концу июля было подано более 215,7 тысяч пакетов документов (из них — более 188 тысяч — от физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые являются застрахованными лицами), принято более 197 тысяч положительных решений для осуществления выплат 357,3 тысяч работников (из них 174,5 тысяч — ФЛП).

Напомним, по данным Interfax со ссылкой на Торгово-промышленную палату, на конец апреля число безработных составило 2,5-2,8 млн человек — это самый высокий показатель за последние 15 лет.

До начала мая общий уровень безработицы оставался высоким: по данным государственной службы занятости, на 1 мая 2020 года количество безработных составило 457 тысяч человек, что на 146,8 тысяч больше, чем на эту же дату в 2019 году.