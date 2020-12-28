НАПК выявило в финотчете партии Пальчевского псевдодоноров и занижение расходов — "ЧЕСНО"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) при проверке финансового отчета партии "Перемога Пальчевского" выявило целый ряд нарушений — от отсутствия данных об одном из банковских счетов партии и о расходах на конференцию до вероятного использования более сотни подставных доноров и занижения на 20 млн суммы расходов на наружную рекламу.

Об этом говорится в заключении о результатах анализа финотчета "Перемогы Пальчевского" за третий квартал 2020 года, который НАПК обнародовало на своем сайте. Подобные нарушения при проверке того же отчета выявило и Общественное движение "ЧЕСНО".

В частности, при сверке взносов и данных об официальных доходах доноров НАПК выявило несоответствия сразу относительно 103 из них. Фактически речь идет о том, что эти доноры перечислили партии больше, чем составил их совокупный доход за последние 3,5 года.

По данным ресурса "Золото партий", "Перемоге Пальчевского" и региональным ячейкам партии в третьем квартале денежные взносы осуществляли 195 доноров. Это означает, что более половины доноров Пальчевского могут быть подставными. И это при том, что 103 донора отдали Пальчевскому больше, чем заработали за 3,5 года, и в этот список не входят лица, которые перечислили партии суммы, соизмеримые со своим доходом, или составляющие значительную его часть.

НАПК видит в этом признаки нарушения статьи 159 (1) Уголовного кодекса Украины ("Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации по всеукраинскому или местному референдуму") и направило материалы в правоохранительные органы.

О подобных нарушениях сообщало ранее и Общественное движение "ЧЕСНО". В частности, при проверке того же отчета аналитики выявили, что партии перечисляли почти по 400 тысяч грн люди, которые в 2020 году искали работу с ожидаемой зарплатой в 10-15 тысяч грн. Это означает, что, скорее всего, этих людей использовали для сокрытия реальных доноров партии Пальчевского. Средства на партийные счета заводили в конкретные дни под конкретные расходы, отмечают в "ЧЕСНО".

Инфографика: Общественное движение "ЧЕСНО"

Другое существенное нарушение, выявленное НАПК, касается вероятного занижения стоимости наружной рекламы. Нацагентство указывает в заключении, что партия заказывала размещение рекламы у ряда компаний, в частности в ООО "Ай кью комьюникейшнз". По подсчетам НАПК, компания размещала рекламу "Перемоги Пальчевского" на льготных условиях, то есть существенно дешевле ее реальной рыночной стоимости. При таких условиях партия должна задекларировать спонсорский взнос от ООО "Ай кью комьюникейшнз" (взнос в виде предоставления скидки за размещение рекламы), однако этого не сделала.

По подсчетам НАПК, несоответствующая сумма достигает 20,4 млн грн. Учитывая то, что ООО "Ай кью комьюникейшнз" получило от партии почти 9,8 млн грн, можно сделать вывод, что официальная оплата от партии была втрое ниже рыночной, отмечают в "ЧЕСНО".

Как отмечают аналитики общественного движения, занижение стоимости рекламы может свидетельствовать как о незадекларированной скидке, так и о том, что эту рекламу оплачивали из партийного счета лишь частично, тогда как оставшуюся сумму покрывали из других источников. В любом случае ни один из вариантов в финотчете партии не отображен. По данному факту НАПК также направит материалы в Нацполицию.

Официально партия "Перемога Пальчевского" появилась в конце июня путем переименования партии "Украина завтра". Политические амбиции телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский начал проявлять сразу после президентских выборов 2019 года. Хотя партия и вела общенациональную кампанию, амбиции лидера партии были направлены именно на мэрскую гонку в Киеве.

В "ЧЕСНО" отмечают, что еще с начала 2020 года целая сеть страниц в Facebook за десятки тысяч долларов транслировала "соцопросы", в которых завышался рейтинг Пальчевского и занижался рейтинг Кличко таким образом, что разрыв между ними составлял всего несколько процентов. В пиковые моменты компания "Интер-акция", которая якобы проводила эти опросы, давала Пальчевскому более 22% рейтинга. В итоге Пальчевский набрал 5,3% голосов, а "Интер-акция" была внесена в Базу псевдосоциологов.

Ранее стало известно, кто из кандидатов в мэры Киева больше всего потратил на рекламу в Facebook.