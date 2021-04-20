Создание футбольной Суперлиги: ФИФА категорически против и хочет наказать причастные клубы

Международная федерация футбола (ФИФА) категорически против создания европейской футбольной Суперлиги.

А клубы, которые выступили учредителями турнира, должны понести ответственность, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино на Конгрессе УЕФА, передает Twitter организации.

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"В ФИФА мы можем только категорически не одобрять создание Суперлиги, которая представляет собой закрытый цех. Она является отходом от существующих институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА", — заявил он.

По его словам, людям в поисках краткосрочной финансовой выгоды следует более тщательно обдумывать шаги и брать на себя ответственность.

"Если кто-то выбирает собственный путь, то должен мириться с последствиями своего выбора. Они (клубы) несут ответственность за свой выбор. Конкретно это означает, что либо вы в игре, либо нет. Наполовину быть не может", — добавил Инфантино.

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Ранее 12 европейских ТОП-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Учредителями нового турнира стали "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Ман Сити", "Ман Юнайтед", "Тоттэнхэм", "Интер", "Милан", "Ювентус", "Барселона", "Реал" и "Атлетико".

В ответ УЕФА пригрозила исключить эти клубы из национальных чемпионатов и международных турниров, а также запретить игрокам клубов играть за национальные сборные под эгидой УЕФА и ФИФА.

Также стало известно, что "Челси", "Ман Сити" и "Реал" могут исключить из Лиги чемпионов уже в эту пятницу, 23 апреля 2021 года.