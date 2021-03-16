В Украине впервые футбольный клуб выйдет на IPO

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 11 марта зарегистрировала выпуск простых именных акций ПАО "Ровенский народный клуб "Верес" в количестве 500 тысяч штук.

Как отмечается в сообщении комиссии, это первое в истории Украины IPO футбольного клуба. Размещение будет проводиться с 12 апреля 2021 года по 1 марта 2022 года.

Стоимость одной акции составляет 100 грн. Таким образом, клуб планирует за счет продажи своих акций на фондовой бирже ПФТС привлечь не менее 50 млн грн. Сопровождать процесс размещения акций будет группа Concorde Capital.

Как отмечает президент ФК Иван Надеин, "Верес" хочет стать "первым в Украине футбольным клубом по лучшим европейским образцам, с прозрачным управлением, отчетностью и армией фанатов, которые не только ходят на стадион, но и вкладывают средства в родной клуб и определяют его будущее".

"Нам не интересно "играть в футбол". Мы хотим создать прецедент и продемонстрировать, что Украина способна быть среди лучших футбольных держав мира", — подчеркнул он.

В НКЦБФР, в свою очередь, приветствуют всех причастных к ожидаемому первичному размещению акций клуба на бирже.

"Это первое публичное предложение акций будет осуществлено по новой процедуре после имплементации Prospectus Directive на украинском рынке капитала. Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем украинские компании будут привлекать средства в собственный капитал именно таким способом. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы создать благоприятные условия для увеличения количества IPO качественных эмитентов", — отметил глава комиссии Руслан Магомедов.

Отмечается, что чтобы стать акционером клуба, достаточно заключить договор на брокерское обслуживание с торговцем ценными бумагами и открыть счет в ценных бумагах в депозитарном учреждении.

Основанный в 1957 году клуб "Верес" (Ровно) сейчас играет в Первой лиге и на 16 марта занимает третье место в ее турнирной таблице, претендуя на выход в Украинскую премьер-лигу. Был участником высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 — 1994/95, 2017/18 годов, полуфиналистом Кубка Украины 1993/94.