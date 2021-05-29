Спецслужбы Украины передали Чехии новые доказательства репрессий против их народа в СССР

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины передал чешским партнерам дежурную часть зацифрованных архивных свидетельств о репрессиях против чехов в Советском Союзе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в архиве удалось обнаружить и зашифровать более 8000 архивных дел на репрессированных чехов и граждан Чехословакии.

В то же время архивные документы о чешской общине Крыма, а также отдельных территориях Донецкой и Луганской областей из-за оккупации сейчас недоступны для обработки учеными.

Предполагается, что эти документы НКВД-КГБ станут частью веб-портала о процессе против чешских учителей в 1931 году в Харькове.

Как отметили в СБУ, архивное сотрудничество по исследованию общих страниц истории для Чехии и Украины "имеет значительный потенциал в сфере культурной дипломатии".

"Выявление и публикация в открытом доступе архивов репрессивных органов тоталитарного режима позволяет чешскому и украинскому обществам лучше понять друг друга. А это является залогом развития прочных двусторонних взаимоотношений", — заявил директор архива СБУ Андрей Когут.

Известно, что запустить портал о процессе против чешских учителей в 1931 году в Харькове планируют 14 июня 2021 года.

Ранее Служба безопасности Украины рассекретила архивные документы СССР, которые показали реальные демографические последствия Голодомора 1932-33 годов.