  • Главная
  • Политика и экономика
1 час назад

США могут принять участие в переговорах по Донбассу — вице-премьер

Участие США в нормандском формате является абсолютно возможным и приемлемым

Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii
Алексей Резников. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Участие Соединенных Штатов Америки в нормандском формате по Донбассу вполне возможно и приемлемо.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Кратко и по делу в Telegram

По его словам, США могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", — заявил Резников.

Он напомнил, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США — гарант Будапештского меморандума.

"США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", — подчеркнул вице-премьер.

Как известно, США обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намеренны ее обсуждать с европейскими партнерами.

Читайте также:
При Зеленском не удалось продвинуться в реализации Минских соглашений — Кремль

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали военные учения.

Напомним, вечером 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечалось, Байден в ходе беседы выразил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ и курса реформ Украины.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Мандат ОБСЕ в Украине продлили еще на год, несмотря на его блокировку Арменией
Мандат ОБСЕ в Украине продлили еще на год, несмотря на его блокировку Арменией
Байден поговорил с Зеленским по телефону
Байден поговорил с Зеленским по телефону
В США обновили рабочие визы. Что изменилось?
В США обновили рабочие визы. Что изменилось?
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Террористы атаковали базу ООН в Мали, есть убитые и раненые

  2. СНБО решил ввести санкции против ТОП-10 контрабандистов (ВИДЕО)

  3. "Это был заказ на государственном уровне": "Дизель Шоу" о продаже контента российскому ТВ

  4. МАУ лишат права летать из Львова в Баку и отдадут маршрут SkyUp

  5. Житель Первомайска построил во дворе 40-метровую вышку и раздавал интернет за деньги

Ивент
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
GET Business Festival: оголошено дату проведення головної бізнес-події України
Уся підприємницька спільнота України зустрінеться на одному майданчику 14 липня 2021 року, аби перетворити локдаун з обмежувального чинника розвитку на драйвер нових рішень!
Загрузка...