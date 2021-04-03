США могут принять участие в переговорах по Донбассу — вице-премьер

Участие Соединенных Штатов Америки в нормандском формате по Донбассу вполне возможно и приемлемо.

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, США могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", — заявил Резников.

Он напомнил, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США — гарант Будапештского меморандума.

"США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", — подчеркнул вице-премьер.

Как известно, США обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намеренны ее обсуждать с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали военные учения.

Напомним, вечером 2 апреля президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечалось, Байден в ходе беседы выразил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ и курса реформ Украины.