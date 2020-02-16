США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым на Мюнхенской конференции

США пытались скрыть встречу государственного секретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, госдепартамент заранее не объявил о встрече, которая состоялась в отдельном конференц-зале Лаврова в отеле Bayerischer Hof.

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Однако российские журналисты из пула Лаврова заранее знали о встрече и написали о ней позже.

Вскоре пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила факт встречи в своем посте в Facebook, опубликовав фото Помпео в коридоре отеля. Лавров стоял в дверях в нескольких шагах от него.

Также российский журналист из пула Лаврова заявлял, что американская сторона потребовала, чтобы по итогу встречи не было пресс-конференции или совместных заявлений.

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Напомним, госсекретарь США Майл Помпео во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявлял, что военная помощь Соединенных Штатов для Украины была предоставлена с той целью, чтобы Киев сумел защитить себя от агрессии Москвы.

Ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия не сможет завершить строительство газопровода Nord Stream-2 в Балтийском море, а США продолжат настаивать на своем несогласии с проектом.