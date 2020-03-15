США ввели санкции против еще двух компаний из России

Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний на экспорт товаров и услуг двум российским компаниям — "Техномар" и "Авилон".

Об этом сообщается на сайте Федерального реестра США.

В частности, компании рассматриваются как "действующие в нарушение интересов национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов".

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Указано, что они "в обход лицензионных требований" закупали американские товары для компании Technopole, в свою очередь оказавшейся под санкциями США в 2016 году.

Теперь для ведения бизнеса с этими организациями американские фирмы должны будут получать особое разрешение минторга США.

Известно, что в общей сложности в санкционный список США попали 24 юридических лица из Китая, Ирана, Пакистана, ОАЭ и РФ.

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Ранее Совет Европейского союза продлил санкции против России за агрессию в Украине.

Также сообщалось, что США ввели санкции против швейцарского дочернего предприятия российской нефтяной компании "Роснефть" — компании TNK Trading International. Соединенные Штаты установили срок до 20 мая 2020 года на свертывание бизнеса с TNK Trading.

Вместе с тем 2 марта США вывели из-под санкций российские компании "Независимая нефтегазовая компания" и "Приморскнефтепродукт". Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.