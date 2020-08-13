Страховщики озаботились здоровьем украинских туристов

Для дальнейшего развития страхового рынка необходимо принять нормы, направленные на оптимизацию расходов страховых компаний и упрощения процедур урегулирования страховых случаев, в частности, в сфере туризма.

Об этом 12 августа в ходе расширенного заседания комитета Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ), заявил вице-президент ЛСОУ Александр Залетов.

По его словам, предложенный к рассмотрению ЛСОУ законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины путем страхования", разработан на урегулирование следующих проблем:

– применение копий документов при урегулировании страховых случаев;

– уточнение определения агентской деятельности, требований к страховым агентам и установления порядка ведения страховщиком реестра страховых агентов;

– порядок электронного взаимодействия страховщика со страхователями (застрахованными лицами, выгодоприобретателями, третьими лицами);

– переход страховщиков исключительно на безналичный расчет.

Как отмечают в ЛСОУ, этот проект предусматривает также страхование туристов от медицинских расходов и от несчастного случая, что будет способствовать повышению социальных стандартов при путешествии граждан за границу и в пределах Украины.

Как сообщалось ранее, клиенты австрийской страховой группы UNIQA во время карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19 многократно увеличили количество обращений через цифровую платформу myUNIQA.