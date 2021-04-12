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Банки 20 минут назад

Суд арестовал главный офис банка "Аркада" в Киеве

Арест наложен с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него

Здание бывшего главного офиса банка "Аркада" в Киеве. Фото: Prozorro Здание бывшего главного офиса банка "Аркада" в Киеве. Фото: Prozorro
Здание бывшего главного офиса банка "Аркада" в Киеве. Фото: Prozorro

Голосеевский райсуд Киева 2 марта удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и в рамках сответсвующего уголовного производства наложил арест на имущественные права (право требования) на недвижимое имущество — главный офис банка "Аркада", который расположен в Киеве на улице Ольгинская, 3А и земельный участок, площадью 0,5283 га по этому же адресу.

Причем арест наложен "с запретом отчуждения и распоряжения им и имущественными правами на него", сообщает Finbalance.

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По версии правоохранителей, мажоритарный акционер и экс-глава правления банка "Аркада" Константин Паливода вместе с несколькими другими лицами нанес финучреждении имущественного вреда (как управляющему фондов финансирования строительства "патриотика" и "Эврика") на 50 млн грн из-за выдачи кредита для ООО "ФК "Юг Капитал".

Как отмечается, соответствующие деньги были перечислены за векселя ООО "Финробинс" на ООО "Будметконструкции" и за векселя на счета ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз". Указано, что все предъявленные к платежу векселя являются просроченными. Правоохранители связывают ООО "Будметконструкции", ООО "Прима Торгпостач" и ООО "Инвест Системз" с Паливодой и банком "Аркада".

Согласно судебным материалам, ликвидатор банка "Аркада" обращался с заявлением о признании его потерпевшим в уголовном производстве и подавал ходатайство об аресте упомянутого недвижимого имущества как основного актива банка "Аркада".

В сентябре 2020 года Паливоде была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а в октябре апелляционный суд изменил его на круглосуточный домашний арест.

Известно, что 5 марта 2021 года Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда гарантирования вкладов к банку "Аркада", ООО "Будэволюция", Олега Нелина и Тараса Бурдейного о признании недействительными договоров займа и ипотеки, заключение которых привело к выводу из собственности банка "Аркада" его главного офиса (расположен в центре Киева по адресу улица Ольгинская, 3-А).

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В рамках этого дела 1 февраля 2021 год суд снял арест с главного офиса банка "Аркада" (площадью 14,1 тысяч квадратных метров) и с земельного участка под ним (площадью 0,53 га), который был наложен судебным постановлением от 19 августа 2020 года по ходатайству ФГВФЛ в рамках обеспечения иска Фонда.

11 января 2021 года Печерский райсуд Киева также отказался удовлетворить ходатайство ликвидатора банка "Аркада" об обеспечении иска к Олегу Нелину и наложения ареста на главный офис банка "Аркада" и земельный участок под ним.

В этом иске представитель ФГВФЛ просит суд применить последствия ничтожности сделки путем отмены регистрации права собственности и прекращения признания права собственности на недвижимое имущество.

Как сообщалось, 4 марта 2021 года планировался "английский" аукцион ФГВФЛ по продаже имущественных прав на головной офис банка "Аркада" и земельный участок под ним. Но соответствующие торги на состоялись. В системе "Прозорро.Продажи" уточнялось, что "в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры".

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При этом стартовая цена на лот была 971,1 млн грн (минимальный шаг повышения цены — 1%, или 9,7 млн грн; гарантийный взнос — 97,1 млн грн). Этот актив выставлялся на торги впервые.

16 апреля 2021 года планируется еще один аукцион ФГВФЛ по продаже указанного актива (стартовая цена — 679,8 млн грн).

Напомним, 25 августа 2020 года правление НБУ решило отнести банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня из-за потери банком основного актива — упомянутого здания главного офиса и земельного участка.

Как отмечал регулятор, в 2019 году банк "Аркада" предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. Как отмечал Нацбанк, в связи с этим банк "Аркада" отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный.

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