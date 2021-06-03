Суд арестовал имущество подозреваемого в уклонении от уплаты налогов нардепа Мялыка

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины Виктора Мялыка.

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 млн грн, сообщает пресс-служба суда.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", — говорится в сообщении.

Известно, что речь идет о народном депутате из парламентской группы "За будущее" Викторе Мялыке. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

Согласно декларации депутата за 2019 год, ему принадлежит 158 квартир в Киево-Святошинском районе, в Софиевской Борщаговке. Площадь квартир от 38 до 95 квадратных метров.

Кроме того, нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки площадью от 520 до более 1000 квадратных метров в том же районе.

Как сообщалось, подозрение Мялыку объявили в конце марта. По данным правоохранителей, он занимался предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.

"Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не совершил", — сообщала ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, после завершения строительства подозреваемый зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в этих домах. В 2015-2020 годах уполномоченное лицо через доверенность продавало эту недвижимость и передало депутату более 360 млн гривен дохода с продажи.

При этом, по данным генпрокурора, нардеп декларировал полученные деньги как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

В свою очередь Мялык заявил, что имеет все необходимые документы об уплате налогов.