Политика 6 минут назад

Народному депутату Виктору Мялыку объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов

Сам нардеп заявил, что платил все налоги и имеет необходимые документы

Нардеп Виктор Мялык. Фото: Слово и Дело Нардеп Виктор Мялык. Фото: Слово и Дело
Нардеп Виктор Мялык. Фото: Слово и Дело

Народному депутату от группы "За майбутне" Виктору Мялыку объявлено подозрение в уклонении от уплаты налогов. Так, по предварительным данным экспертизы нардеп уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 97 млн гривен. 

Об этом народный депутат сообщил "Суспильному",  сейчас в его квартире проходят обыски. 

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"Следствием установлено, что подозреваемый начал в 2012 году хозяйственную деятельность по строительству в селе Петропавловская Борщаговка и селе Софиевская Борщаговка многоквартирных жилых домов для получения прибыли от последующей продажи квартир и нежилых помещений в них. При этом регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности в форме физического лица-предпринимателя или юридического лица не совершил ", — сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей странице Facebook.

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По словам Венедиктовой, после завершения строительства, подозреваемый зарегистрировал на себя право собственности на 1221 объект недвижимого имущества в этих домах. В 2015-2020 годах уполномоченное лицо через доверенность продавала эту недвижимость и передала депутату более 360 млн гривен дохода с продажи.

В свою очередь Мялык заявил, что имеет все необходимые документы об уплате налогов. 

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При этом нардеп декларировал полученные деньги как доходы физического лица от продажи собственного имущества, а не от предпринимательской деятельности, с применением ставки налога в размере 5% вместо 18%.

Согласно декларации депутата за 2019 год, ему принадлежит 158 квартир в Киево-Святошинском районе, в Софиевской Борщаговке. Площадь квартир от 38 до 95 квадратных метров. Кроме того нардепу принадлежат гаражи, места для парковок и земельные участки площадью от 520 так до более 1 тысячи квадратных метров в том же районе, передает "Суспильне".

Напомним, что Азарову объявили подозрение в госизмене по Харьковским соглашениям.

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