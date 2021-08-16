Суд продлил экс-судье Чаусу домашний арест до 15 октября

Высший антикоррупционный суд продлил меру пресечения бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней до 15 октября в рамках дела о его возможном незаконном обогащении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат экс-судьи Ростислав Кравец.

Он также сообщил, что апелляционные жалобы касательно меры пресечения Чаусу, определенной на срок до 18 августа, как со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры, так и со стороны защиты были оставлены без удовлетворения, а решение без изменения.

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Ранее защита Чауса ранее подала апелляцию на его домашний арест вслед за жалобой прокуратуры, как отмечал Кравец, "чтобы иметь возможность оспаривать аргументы, выдвигаемые прокурорами".

"В Апелляционной палате ВАКС сложилась довольно странное понимание процесса. Если апелляцию не подал, то значит с апелляционной жалобой прокуратуры согласен. Поэтому апелляцию подать мы просто вынуждены, что сейчас и сделаем", — заявлял ранее в своем Telegram адвокат.

Напомним, что решение о домашнем аресте Чауса ВАКС принял 4 августа. Еще в августе 2016 года его поймали на взятке в 150 тысяч долларов: за эту сумму он обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а сами деньги закопал на своем огороде в литровых банках.

Отметим, что арестовать в 2016 году Чауса не успели из-за отсутствия разрешения Верховной Рады. Сначала экс-судья исчез, но вскоре объявился в Кишиневе. Он просил молдавские власти предоставить ему убежище, но, несмотря на отказ, продолжал жить в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи, за которым могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов. После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным.

30 июля бывший судья объявился в одних трусах в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдовой. Тогда СБУ заявила, что Чаус находится под ее защитой и якобы сам попросил, чтобы его забрали сотрудники спецслужбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники СБУ его в Киев, но при этом эк-судью безрезультатно пытались "отбить" детективы Национального антикоррупционного бюро, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы.

В итоге 3 августа детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания". При этом, по словам Кравца, Чаус продолжил находиться по охраной СБУ.