Судьбу министра Любченко решат в Трускавце

Одним из ключевых вопросов, которые планируют обсудить народные депутаты от "Слуги народа" на совещании в Трускавце, являются кадровые перестановки в правительстве. Среди кандидатов на "вылет" — ряд министров, руководители комитетов парламента, представители силовых органов. Одним из таких кандидатов может стать первый вице-премьер и министр экономики Алексей Любченко, которого неоднократно обвиняли в причастности к многомиллиардным "скруткам" НДС.

В течение всего лета пиар-консультанты Алексея Любченко всячески "прокачивали" в информационном поле идею о том, что уже в сентябре он может стать преемником Дениса Шмыгаля на посту премьер-министра Украины. От имени министра экономики публиковались различные программные статьи, он раздавал интервью, в которых продвигал тезисы о том, как нужно развивать экономику. Эти предложения попали под шквал критики экспертов.

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Одной из задач создания такого "белого шума" было заглушить негатив, связанный с серьезными обвинениями в причастности к многомиллиардным "скруткам" налога на добавленную стоимость. По данным временной следственной комиссии ВР, которая расследовала злоупотребления в налоговых органах, за время пока Любченко имел отношение к руководству государственной фискальной службой (предыдущее место работы перед постом первого вице-премьера) государство через "скрутки" утратило порядка 30 млрд грн. Это налоги крупного и среднего бизнеса, которые не поступили в бюджет, но которые бы очень там пригодились.

Среди самых распространенных схем оказались схемы возмещения предприятиям и объединениям лиц с инвалидностью; схема "оборванного транзита"; схема возмещения НДС по судебным решениям, по которым не было принято достаточных мер со стороны ГНС по отстаиванию интересов государства.

СМИ публиковали списки из сотен компаний из разных регионов Украины, которые причастны к "скруткам". По информации источников в ГНС, после публикации указанных материалов особых изменений в схемах не произошло и оценочные объемы налогов, которые проходят мимо казны по одной только НДС-схеме, ежемесячно составляют от 2 до 3,5 млрд грн. Это сопоставимо со средними показателями 2020 — начала 2021 годов, хотя рекорд все еще сохраняет за собой ноябрь 2020 года, когда было "скручено" порядка 4,3 млрд грн.

По данным источников внутри фракции "Слуга народа", среди народных депутатов, которые отправились в Трускавец, есть целый ряд парламентариев, которые живо заинтересовались "скрутками", еще когда о скрутках Любченко в его бытность главой налоговой заявлял народный депутат Александр Дубинский. Этот интерес усилился после громкого выступления на эту тему внефракционного нардепа Гео Лероса во время назначения Любченко вице-премьером.

Тогда руководство фракции и партии настаивало на высоком уровне профессионализма бывшего фискала. Однако со временем, когда стали известны результаты работы парламентской комиссии, а в СМИ появились публикации о причастности Любченко к "скруткам", им заинтересовались даже наиболее лояльные депутаты.

Как стало известно от некоторых участников мероприятия в Трускавце, они намерены поднять вопрос о профпригодности первого вице-премьера на его посту, поскольку недовольны его эффективностью во главе Минэкономики. Также есть вопросы и к "командной игре" Любченко. Например, в кулуарах Кабмина утверждают, что он является категорическим противником работы с парламентом в формате "стратегических троек", который также презентуют в Трускавце. Якобы Любченко считает, что пересекаться на одной площадке с главой комитета ВР по экономике — не его уровень, как и ходить "на совещания" в Раду. Руководству фракции такой подход не очень нравится, поскольку "тройки" предполагаю слаженную работу по внедрению реформ президента, а не конкурс "кто влиятельнее".

Кроме того, целый ряд фактов о возможной причастности к коррупционным схемам, а также к налоговым "скруткам" — может в один момент кинуть огромную тень не только на правительство, но и на фракцию, которая это правительство сформировала. Не говоря уже об имидже и рейтингах президента Владимира Зеленского.

Удастся ли инициировать отставку Алексея Любченко — сейчас неясно. Однако настроения среди депутатов явно не соответствуют тем слухам, которые распространяются прямо накануне встречи в Трускавце — о том, что министр экономики может занять место Дениса Шмыгаля в здании на улице Грушевского.

Кроме вопроса причастности к "скруткам", у части нардепов есть вопрос к участию Любченко в сомнительном конкурсе на главу Бюро экономической безопасности. Депутаты, ориентированные в своей деятельности на защиту предпринимателей от посягательства правоохранительных органов, очевидно недовольны избранием на эту должность Мельника, который десятки лет до этого работал в фискальных органах, ожидать послабления такого давления очевидно не приходится.

Минимум, который ожидается для Любченко после завершения заседания в Трускавце — это большой отчет Минэкономики за четыре месяца его деятельности, а также ответы на жесткие вопросы народных депутатов во время часа вопросов к правительству. Также рассматривается вопрос о вызове Любченко на закрытое заседание фракции, чтобы разобраться не только со "скрутками" НДС, но и с теневой политикой назначения в набсоветы государственных компаний.

Кроме того, источники в "трускавецкой группе" "Слуг народа" утверждают, что от имени ряда депутатов готовится обращение в НАБУ и ГБР в отношении работы Любченко на посту главы ГНС, в основу которого лягут материалы отчета временной следственной комиссии и данные, ранее опубликованные в СМИ.

Впрочем, велика вероятность и того, что первый вице-премьер-министр Алексей Любченко останется на своей должности без каких-либо санкций со стороны правящей фракции. Это будет означать, как минимум, что его "аргументы" были достаточно весомыми для ключевых руководителей "слуг", в то время как мнение нардепов, реально пекущихся о состоянии бизнеса и экономики, снова оставят без внимания.