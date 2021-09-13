"Компенсации" и протекционизм: что Минэкономики хочет навязать украинскому бизнесу

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко продолжает подтверждать свою репутацию латентного социалиста, продвигая через свое министерство инициативы по усилению протекционизма государства в отношении отечественных производителей и ужесточению регулирования онлайн-торговли. Такие схемы могут увеличить коррупционные риски и будут способствовать тенизации целых секторов экономики, а также расцвету контрабанды.

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко, которого СМИ подозревали в причастности к уклонению сотен предприятий Украины от уплаты налогов на общую сумму свыше $1 млрд, готовится "осчастливить" предпринимателей новыми инициативами.

Недавно он встретился с представителями Украинской Рады Бизнеса (УРБ), чтобы презентовать механизмы стимулирования экономики, разработанные министерством. В частности, речь шла о стимулировании внутреннего производства, формировании спроса на национальную продукцию через поддержку "предприятий с высокой локализацией", программах компенсации потребителям стоимости отечественной продукции, возмещении процентной ставки по кредитам, поддержке инвесторов.

Несмотря на то что большинство из предложенных инициатив — типичный набор обещаний, который бизнес слышит обычно от заискивающих с ними чиновников, основанный на устаревшей и давно критикуемой экспертами доктрине протекционизма (по принципу "купуй українське" независимо от его качества), в этот раз ведомство Любченко сумело предложить бизнесу "свежее решение".

Коррупционные компенсации

Речь об идее компенсации потребителям стоимости продукции украинских предприятий. Сегодня в Украине уже действует программа компенсации стоимости агротехники отечественного производства — 25% можно получить через банк-партнер Минагрополитики. Однако, по данным источников в Минэкономики, теперь речь идет о существенном расширении программы, в частности, на другую продукцию машиностроения по примеру соседней Беларуси, которая продает свои трактора и грузовые автомобили также с компенсацией 15-25% из бюджета.

Практика показывает, что любая схема компенсаций из средств налогоплательщиков имеет несколько корруптогенных факторов, влияния которых практически невозможно избежать.

Во-первых, это теневые схемы включения в программу производителей такой "нужной" продукции. Как и в ситуации с инициативами увеличить долю отечественного производителя при проведении публичных закупок за бюджетные средства, эксперты указывают, что любой протекционизм — не что иное, как ограбление собственного населения. Например, "защита" украинского "автопрома" через повышенные ставки таможенных пошлин и акцизов ежегодно обходится украинцам в $1,5 млрд "лишних" платежей в казну. Желающие попасть в заветный список "поддерживаемых" будут готовы поделиться с чиновниками-инициаторами программы, предварительно необоснованно завысив цены на свою (предположительно) не самую качественную продукцию.

Во-вторых, коррупцией "пахнет" и от порядка привлечения банков в такую программу. Ведь для банков-партнеров участие в проекте компенсаций — это гарантированные миллионные, а то и миллиардные обороты за счет целевых клиентов. Не грех и раскошелиться для их получения "теневым" кошельком.

В-третьих, вряд ли обойдется без коррупции и на стороне покупателя, который наверняка должен будет пройти множество бюрократических процедур, чтобы получить свою компенсацию в полном объеме и в обещанные сроки. "Ускорение" всегда оплачивается дополнительно.

Интересно, что большинство цивилизованных стран, на опыт которых в поддержке отечественного производителя ссылается Алексей Любченко, используют компенсаторные механизмы по поддержке отечественного производителя преимущественно на внешних рынках. Здесь такие инструменты могут идти рука об руку с экспортно-кредитными агентствами, международными кредитами, которые выделяются на правительственном уровне, экономической дипломатией и прочими общепризнанными вариантами продвижения собственного экспорта в мире. В Украине же, похоже, Минэкономики решило создать очередную "резервацию" "свій до свого по своє", которая при любых раскладах приводит к убыткам для бюджета и переплатам для финальных потребителей.

Онлайну — контроль

Еще одна новая "социалистическая" инициатива Минэкономики направлена на усиление контроля над рынком интернет-торговли. Стоит напомнить, что в Украине еще в 2015 году был принят закон об электронной коммерции, который успешно регулировал взаимоотношения покупателей и интернет-магазинов. Однако министерство Любченко решило, что Госпотребслужбе нужно больше поля для деятельности и больше коррупционных возможностей. Для этого Минэкономики инициировало проект закона "О защите прав потребителей", который должен внедрить новые "действенные механизмы" по регулированию интернет-торговли. Сейчас проект находится на рассмотрении в Кабмине.

По оценкам группы компаний EVO, в 2020 году украинцы приобрели через интернет товаров и услуг на 107 млрд грн. Объем рынка вырос на 41% по сравнению с 2019-м годом, а количество онлайн-оплат — на 50%. Такие темпы стали возможны не только из-за карантина, но и потому что предприятия давно и прочно работают в правовом поле. Однако у Алексея Любченко свой взгляд на этот рынок.

Согласно документу, предприниматели, которые осуществляют электронные продажи, обязательно должны будут размещать информацию о себе как предприятии и установленный перечень информации о продукции. В законопроекте дается определение "электронная торговая площадка (маркетплейс)" и "электронный сервис сравнения продукции (прайс-агрегатор)"; устанавливается ответственность за непредоставление полной информации субъектом хозяйствования для его идентификации.

В таких формулировках инициатива выглядит как попытка наделить госорган (Госпотребслужбу) недюжинными корруптогенными полномочиями: возможностями назначать штрафы, запугивать и попросту закрывать неугодные интернет-магазины — как мелкие, так и крупные. К работе над регулированием онлайн-торговли подключат Минцифры: уже кипит работа над созданием платформы "Е-потребитель" для продавцов, осуществляющих хозяйственную деятельность в интернет-магазинах, в частности, маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Такой сервис позволит идентифицировать продавца путем предоставления ему статуса Госпродпотребслужбой "Проверенный продавец". А где "специальный статус" и "белые списки" "избранных компаний", там обязательно есть место коррупционному интересу принимающего решение чиновника.

По каким параметрам продавец станет "проверенным", неясно. Кроме того, в Минэкономики говорят, что после принятия закона Госпродпотребслужба получит право обращаться к провайдеру сайта и ограничивать доступ хозсубъектов, которые используют "нечестную предпринимательскую практику" (кто будет решать степень "нечестности"?), нарушают законодательство о защите прав потребителей и которых невозможно идентифицировать.

Эти инициативы весьма сомнительны, так как в Украине уже много лет успешно развивается саморегулируемый "белый" рынок интернет-торговли, а новации могут снова загнать часть его в тень. Единственной причиной ужесточения правил игры на этом рынке эксперты называют потуги налоговой увидеть полностью обороты некоторых игроков, которые якобы, по мнению фискалов, частично пребывают в тени. Также такой контроль станет манипулятивным инструментом в попытке выжать с рынка "неугодных".

По слухам, проект об ужесточении правил интернет-торговли должен стать "пилотным" для Бюро экономической безопасности, которое недавно возглавил один из ставленников Любченко Вадим Мельник.