Политика 10 минут назад

Сын Королевской задекларировал почти $24 млн в криптовалюте

По данным декларации, собственником криптовалюты Солод стал еще в 14 лет

Ростислав Холод (третий справа). Фото: Facebook Ростислав Холод (третий справа). Фото: Facebook
Ростислав Холод (третий справа). Фото: Facebook

Депутат Краматорского городского совета 19-летний Ростислав Солод задекларировал 185 000 XMR стоимостью $23,7 млн.

По данным декларации, собственником криптовалюты Солод стал еще в 14 лет.

Кратко и по делу в Telegram

Как известно, Ростислав Солод является сыном депутатов Верховной Рады Украины от пророссийской фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Натальи Королевской и Юрия Солода.

В свою очередь, бывший заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины в Одесской областной прокуратуре перед увольнением в своей декларации также указал сбережения в криптовалюте.

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В частности, ему принадлежат 5 ETH, 1000 NEM, 250 000 Aeneas и 5000 Кarbo. Cовокупная стоимость криптовалютных активов на составляет свыше $467 000.

Кроме этого, криптовалютой на общую сумму $3,4 млн владеет его жена Вероника Непорада: 1,53 BTC, 3 ETH, 1000 XRP, 2,5 Bitcoin Cash, 105 EOS и 5 Zcash.

Цифровые активы супруги приобретали, начиная с 2017 года.

Напомним, в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали отредактированную версию законопроекта №3637 "О виртуальных активах".

Ранее сообщалось, что Украина является мировым лидером №1 по использованию населением криптовалютных активов.

 

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