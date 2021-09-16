Теракт в Днепре: автомобиль был подорван самодельной бомбой

В автомобиле, который взорвался в Днепре 15 сентября, было установлено самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Интерфакс-Украина".

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"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что по одной из версий взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.

Напомним, 15 сентября около 9:00 в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого в одном из автомобилей раздался взрыв.

В результате взрыва в автомобиле Nissan Primera погибли два человека, которые находились внутри авто.

Позднее стало известно, что в автомобиле находились начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева и член Совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.