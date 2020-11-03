Теракт в Вене: убитый террорист был сторонником ИГИЛ

Ликвидированный 2 ноября в Вене террорист был исламистом, который симпатизировал террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).

Об этом на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, передает ORF.

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По его словам, в результате теракта погибли, как минимум, три человека, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших — двое мужчин и одна женщина. По данным ORF, убитая женщина — официантка, а среди раненых — 28-летний полицейский, который в момент теракта нес службу в центре города.

"С такой ситуацией Австрия никогда раньше не сталкивалась. Это была попытка ослабить наше демократическое общество. Ни в коем случае и никоим образом мы не будем мириться с этим", — заявил Нехаммер.

Он сообщил, что у преступника, который был сторонником ИГИЛ, был пояс со взрывчаткой и автомат. Террорист был ликвидирован в 20:09.

Как рассказал генеральный директор общественной безопасности Франц Руф, квартира преступника была взорвана с применением взрывчатки и подверглась обыску.

При этом, очевидцы произошедшего накануне предоставили полиции более 20 тысяч видеозаписей, полиция ищет возможного сообщника нападавшего.

Сообщается, что стрельба произошла в шести точках в первом районе города — Морцинплатц, Зальцгрис, Зайтенштеттенгассе, Грабен, Бауэрнмаркт и Фляйшмаркт.

Министерство внутренних дел Австрии объявило центральную часть Вены ​​"красной зоной", которая, согласно международному опыту, наиболее уязвима для дальнейших действий.

Ночью правоохранительные органы продолжали масштабную операцию, в которой были задействованы 150 сотрудников Cobra и 100 WEGA, а также несколько 100 патрульных и государственных служащих.

Напомним, вечером 2 ноября в столице Австрии Вене возле площади Шведенплатц неизвестные открыли стрельбу. Полиция официально сообщила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре города.

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе, один полицейский. Еще четверо получили ранения.