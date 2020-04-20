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Кровавая бойня в Канаде: в прибрежном городе мужчина расстрелял 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

В ходе противостояния с полицией стрелок был ликвидирован. Среди погибших — офицер полиции

Кровавая бойня в Канаде: в прибрежном городе мужчина расстрелял 16 человек (ФОТО, ВИДЕО) Кровавая бойня в Канаде: в прибрежном городе мужчина расстрелял 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: The Guardian

Вчера, 19 апреля, в канадском городе Порталик (провинция Новая Шотландия) в 130 км на север от Галифакса, столицы провинции, мужчина, выдававший себя за полицейского, в течение 12 часов расстрелял 16 человек, включая сотрудницу полиции, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, это самое страшное массовое убийство в Канаде за последние годы.

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По словам полицейских, сначала несколько тел были обнаружены внутри и снаружи одного дома, а несколько зданий, расположенных рядом, были подожжены. Впоследствии тела были найдены и в других местах.

Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

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По информации ВВС, стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное число жертв нападения сразу установить не удалось.

Местная полиция сообщила в Twitter, что в нападении подозревается 51-летний мужчина по имени Гэбриел Уортман. Он не являлся сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на машине, напоминавшей полицейскую. Правоохранители отмечают, что, судя по записям в интернете, Вортман управлял стоматологической клиникой в ​​городе Дартмут.

Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила ВВС, что в ходе противостояния полиция вступила в перестрелку с подозреваемым, в результате которой он был ликвидирован.

По словам Луцки, инцидент пока не рассматривается как теракт, и полиция продолжает изучать мотивы подозреваемого.

Она добавила, что в начале нападения у него, возможно, был конкретный мотив, однако затем его действия "стали беспорядочными".

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По информации СМИ, во время нападения погибла констебль Хайди Стивенсон, мать двоих детей, которая работала в полиции в течение 23 лет.

"Хайди выполнила свой долг и рассталась с жизнью, защищая тех, кому она служила", — написал представитель полиции Новой Шотландии Ли Бергман.

В The Guardian отмечают, что в Канаде подобные инциденты происходят относительно нечасто. В этой стране намного сложнее купить огнестрельное оружие, чем в соседних США.

Нынешнее нападение стало одним из самых кровавых в истории Канады.

Предыдущая атака со сравнимым числом жертв произошла в Квебеке в 1989 году. Тогда вооруженный человек ворвался в университет Монреаля и застрелил 14 женщин.

Напомним, в январе 2017 года в результате стрельбы в канадском Квебеке, где боевики открыли огонь по прихожанам мечети, погибли шесть человек, еще восемь получили ранения

Как сообщалось ранее, на днях в американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке.

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