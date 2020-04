Кровавая бойня в Канаде: в прибрежном городе мужчина расстрелял 16 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 19 апреля, в канадском городе Порталик (провинция Новая Шотландия) в 130 км на север от Галифакса, столицы провинции, мужчина, выдававший себя за полицейского, в течение 12 часов расстрелял 16 человек, включая сотрудницу полиции, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, это самое страшное массовое убийство в Канаде за последние годы.

По словам полицейских, сначала несколько тел были обнаружены внутри и снаружи одного дома, а несколько зданий, расположенных рядом, были подожжены. Впоследствии тела были найдены и в других местах.

Полиция пыталась обезвредить нападавшего в течение 12 часов. Местным жителям рекомендовали не покидать свои дома.

По информации ВВС, стрелок передвигался между несколькими населенными пунктами в Новой Шотландии, поэтому точное число жертв нападения сразу установить не удалось.

Местная полиция сообщила в Twitter, что в нападении подозревается 51-летний мужчина по имени Гэбриел Уортман. Он не являлся сотрудником полиции, но был в полицейской форме и ездил на машине, напоминавшей полицейскую. Правоохранители отмечают, что, судя по записям в интернете, Вортман управлял стоматологической клиникой в ​​городе Дартмут.

Глава канадской полиции Бренда Луцки сообщила ВВС, что в ходе противостояния полиция вступила в перестрелку с подозреваемым, в результате которой он был ликвидирован.

51-year-old Gabriel Wortman is the suspect in our active shooter investigation in #Portapique. There are several victims. He is considered armed & dangerous. If you see him, call 911. DO NOT approach. He"s described as a white man, bald, 6"2-6"3 with green eyes. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn