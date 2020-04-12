В США на закрытой вечеринке во время карантина произошла стрельба: 6 раненых

В американском городе Бейкерсфилд штата Калифорния произошла стрельба во время карантина на закрытой вечеринке.

В результате происшествия 6 человек были ранены, сообщает CNN.

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Указано, что вечеринка проходила в одной из квартир города. На месте происшествия полицейские обнаружили шесть раненых, в том числе несовершеннолетних.

"Все пострадавшие были доставлены в местную больницу и получили лечение от травм, которые не были опасны для жизни. Подозреваемыми называют четырех мужчин за рулем белого седана. Никаких арестов пока не было сделано", — говорится в сообщении.

Ранее Калифорния объявила о введении чрезвычайного положения после первой смерти от коронавируса на территории штата, которая произошла в начале марта. В штате действует указ о карантине, который несколькими днями ранее власти продлили до 15 мая.

Также сообщалось, что в США впервые в истории ввели режим стихийного бедствия сразу в 50 штатах. В стране резко возросло число жертв коронавируса, что подтолкнуло президента США ввести режим на всей территории.

Напомним, в Днепре вечером 24 февраля произошла перестрелка с участием правоохранителей.