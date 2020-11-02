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В мире вчера, 23:17

Стрельба в Вене: неизвестные открыли огонь около синагоги, есть жертвы (ВИДЕО)

Изначально сообщалось, что в результате стрельбы погибли семь человек, в том числе, один полицейский. Еще четверо получили ранения. Однако позже в полиции подтвердили гибель лишь одного прохожего и одного террориста

Фото: Twitter/Georgia_HGrabar Фото: Twitter/Georgia_HGrabar
Фото: Twitter/Georgia_HGrabar

Вечером 2 ноября в столице Австрии Вене возле площади Шведенплатц неизвестные открыли стрельбу. Полиция официально сообщила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре города.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что нападавшие захватили заложников в одном из ресторанов в центре города, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, по данным, которые приводит издание Kurier, жертвами стали семь человек, в том числе один полицейский. Еще четверо получили ранения. По состоянию на 23:59 по киевскому времени, полиция официально сообщила о гибели одного прохожего. Также подтверждено, что убит один террорист.

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Район происшествия оцеплен полицией, которая объявила о проведении масштабной спецоперации.

В районе, где произошла стрельба, расположены синагога и еврейский центр. Руководство страны не исключает, что нападение было террористическим актом. В Израильской религиозной общине Австрии попросили верующих не покидать квартиры.

На текущий момент неизвестно, сколько было нападавших. По информации агентства APA, один из них уже задержан.

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Wien24 сообщает, что их могло быть до семи человек. По данным агентства APA, один из них уже задержан. Издание Kronen Zeitung, в свою очередь, сообщает, что один из стрелявших подорвался на поясе со взрывчаткой.

В свою очередь, издание Kronen Zeitung сообщает, что один из стрелявших подорвался на поясе со взрывчаткой.

Тем временем, Telegram-канал "Восточный синдром" информирует, что на момент стрельбы синагога была закрыта. Вечерняя молитва давно закончилась. Однако, неподалеку расположено немало зданий и офисов, принадлежащих еврейской общине.

Есть сообщения о том, что подозреваемый успел совершить несколько выстрелов ещё в 2-3 очагах.

Напомним, в июне в американском городе Миннеаполис в результате стрельбы 1 человек погиб, еще 11 пострадали.

Ранее, 19 апреля в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия произошла стрельба. Тогда погибли 22 человека.

 

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