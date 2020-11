Стрельба в Вене: неизвестные открыли огонь около синагоги, есть жертвы (ВИДЕО)

Вечером 2 ноября в столице Австрии Вене возле площади Шведенплатц неизвестные открыли стрельбу. Полиция официально сообщила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре города.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что нападавшие захватили заложников в одном из ресторанов в центре города, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, по данным, которые приводит издание Kurier, жертвами стали семь человек, в том числе один полицейский. Еще четверо получили ранения. По состоянию на 23:59 по киевскому времени, полиция официально сообщила о гибели одного прохожего. Также подтверждено, что убит один террорист.

Район происшествия оцеплен полицией, которая объявила о проведении масштабной спецоперации.

В районе, где произошла стрельба, расположены синагога и еврейский центр. Руководство страны не исключает, что нападение было террористическим актом. В Израильской религиозной общине Австрии попросили верующих не покидать квартиры.

Regarding the New islamic attack, in Áustria — A new perspective. #vienna #attack #Austria pic.twitter.com/P2jydcLpSp