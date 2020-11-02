Стрельба в Вене: неизвестные открыли огонь около синагоги, есть жертвы (ВИДЕО)

Вечером 2 ноября в столице Австрии Вене возле площади Шведенплатц неизвестные открыли стрельбу. Полиция официально сообщила, что стрельба велась как минимум в шести разных локациях в центре города.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что нападавшие захватили заложников в одном из ресторанов в центре города, но эта информация не подтвердилась. Кроме того, по данным, которые приводит издание Kurier, жертвами стали семь человек, в том числе один полицейский. Еще четверо получили ранения. По состоянию на 23:59 по киевскому времени, полиция официально сообщила о гибели одного прохожего. Также подтверждено, что убит один террорист.

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Im Bereich der #InnnerenStadt kam es zu mehreren Schusswechseln. Es gibt mehrere verletzten Personen. Wir sind mit allen möglichen Kräften im Einsatz. Bitte meiden Sie alle öffentlichen Plätze im Stadtgebiet. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Район происшествия оцеплен полицией, которая объявила о проведении масштабной спецоперации.

В районе, где произошла стрельба, расположены синагога и еврейский центр. Руководство страны не исключает, что нападение было террористическим актом. В Израильской религиозной общине Австрии попросили верующих не покидать квартиры.

На текущий момент неизвестно, сколько было нападавших. По информации агентства APA, один из них уже задержан.

Wien24 сообщает, что их могло быть до семи человек. По данным агентства APA, один из них уже задержан. Издание Kronen Zeitung, в свою очередь, сообщает, что один из стрелявших подорвался на поясе со взрывчаткой.

В свою очередь, издание Kronen Zeitung сообщает, что один из стрелявших подорвался на поясе со взрывчаткой.

Тем временем, Telegram-канал "Восточный синдром" информирует, что на момент стрельбы синагога была закрыта. Вечерняя молитва давно закончилась. Однако, неподалеку расположено немало зданий и офисов, принадлежащих еврейской общине.

Есть сообщения о том, что подозреваемый успел совершить несколько выстрелов ещё в 2-3 очагах.

Напомним, в июне в американском городе Миннеаполис в результате стрельбы 1 человек погиб, еще 11 пострадали.

Ранее, 19 апреля в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия произошла стрельба. Тогда погибли 22 человека.