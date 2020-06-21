В США в результате стрельбы пострадали 12 человек

В американском городе Миннеаполис в результате стрельбы 1 человек погиб, еще 11 пострадали.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает департамент полиции города в Twitter.

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Указано, что 11 пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Также полиция призвала жителей избегать места инцидента в коммерческой части города, однако не назвала больше деталей этого инцидента.

Напомним, 19 апреля в городе Портапик в канадской провинции Новая Шотландия произошла стрельба. Тогда в результате стрельбы всего погибли 22 человека.

Как сообщалось, 2 июня в Одессе на рынке "7 километр" произошла стрельба.

29 мая около 7 утра в Броварах (Киевская область) произошла перестрелка, в результате которой был задержан 21 человек.

Массовую стрельбу полиция предварительно квалифицировала, как хулиганство. В результате перестрелки есть раненые.