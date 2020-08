У Белого дома в США стреляли во время брифинга Трампа, есть раненые (ВИДЕО)

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа у Белого дома произошла стрельба.

В связи с этим Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию и покинуть вместе с охраной помещение, следует из трансляции пресс-конференции, которую вела Администрация Трампа в Twitter.

Так, во время речи Трампа к нему подошел охранник и что-то сказал на ухо. После этого президент и его охрана вышли из помещения.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Video: Here's Trump being pulled from the Briefing Room by the Secret Service mid-sentence and whisked away. pic.twitter.com/bDoiiPCnDf