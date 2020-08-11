Происшествия 40 минут назад

У Белого дома в США стреляли во время брифинга Трампа, есть раненые (ВИДЕО)

Из-за инцидента президент Дональд Трамп неожиданно покинул пресс-конференцию

Дональд Трамп. Фото: twitter.com/furkanhabernet Дональд Трамп. Фото: twitter.com/furkanhabernet
Дональд Трамп. Фото: twitter.com/furkanhabernet

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа у Белого дома произошла стрельба.

В связи с этим Трамп был вынужден прервать пресс-конференцию и покинуть вместе с охраной помещение, следует из трансляции пресс-конференции, которую вела Администрация Трампа в Twitter.

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Так, во время речи Трампа к нему подошел охранник и что-то сказал на ухо. После этого президент и его охрана вышли из помещения.

Вслед за Трампом ушли сотрудники его администрации, включая министра финансов Стива Мнучина.

Позже Трамп вновь вернулся к журналистам и объяснил, что выходил из-за стрельбы, которая произошла у Белого дома.

Как рассказал американский лидер, нападавший был ранен и доставлен в больницу.

Вскоре Секретная служба США подтвердила, что возле Белого дома велась стрельба.

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В частности, стрельба велась на углу 17 улицы и Пенсильвания-авеню с участием офицера Секретной службы. При этом пострадали 2 человека.

Известно, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года.

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