Тихановская сомневается во вторжении войск РФ в Беларусь и хочет встречи с Путиным

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сомневается во вторжении российских войск в Беларусь.

Она считает, что в этом нет необходимости, о чем заявила в интервью "Радио Свобода".

В частности, Тихановская отметила, что сейчас не наблюдается активной поддержки Александра Лукашенко со стороны России.

"Я очень сомневаюсь в каком-либо вторжении. Потому что нет необходимости. У нас никоим образом не идет речь о геополитике. Наша борьба направлена против одного человека — против режима и диктатуры. Поэтому никакой необходимости в этом нет. У нас — абсолютно мирная революция, против кого какие войска вводить?" — отметила оппозиционерка.

При этом она заявила, что хотела бы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тихановская пояснила, что хотела бы услышать позицию России по белорусскому вопросу, так как Беларусь хочет быть в контакте со всеми странами.

"Естественно, мы соседи и будем продолжать наши взаимоотношения в будущем. Хотелось бы пообщаться и белорусы очень этого ждут. Не поддержки режима (Александра Лукашенко), а высказываний о белорусах, о желании строить наше будущее всем вместе, а не усилиями одного человека", — подчеркнула "народный президент" Беларуси.

Перед этим Тихановская заявила о потере Лукашенко поддержки белорусского народа. В связи с этим все сделки Лукашенко с Кремлем будут аннулированы.

Также сообщалось, что Тихановская заявила о приглашении в США от новоизбранного президента Джо Байдена.

Кроме этого белорусская оппозиционерка в ближайшем будущем может посетить Украину с дружеским визитом.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что РФ может ввести свои войска в Беларусь.

Напомним, в Беларуси уже четвертый месяц проходят как массовые, так и многочисленные локальные акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.

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Власти тогда заявили о победе на них действующего президента Александра Лукашенко, оппозиционно настроенные граждане же считают официальные результаты не имеющими ничего общего с реальными, а избранным президентом — Светлану Тихановскую — жену видеоблогера Сергея Тихановского, изначально намеревавшегося баллотироваться в президенты, но впоследствии задержанного и помещенного в СИЗО, где и пребывает до сих пор. Сама же Тихановская этой участи избежала — власти вынудили ее покинуть страну и переехать в Литву.

В течение осени она провела ряд встреч с лидерами европейских стран, в частности с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлерами Германии Ангелой Меркель и Австрии Себастьяном Курцем.