Три ключові інструменти, які допоможуть МФО стати необанком

Невже ринок мікрокредитування сягнув свого піку? У кулуарах учасники натякають на скляну стелю галузі, скаржаться на посилення вимог регулятора в особі НБУ та зміну споживацьких настроїв. Після стрімкого зростання, яке відбулося у другій декаді століття, сегмент підкосила коронакриза. На кульгаючу індустрію чекає перерозподіл як провісник (сподіваємося) відновлення у 2022 році, який змушує МФО змінювати свої бізнес-моделі, розширювати продуктові лінійки, дедалі впевненіше заходячи на традиційно банківську територію.

Так, днями компанія Moneyveo анонсувала випуск власної платіжної картки на базі міжнародної платіжної системи Visa. Фінансові компанії активно розвивають свої мобільні застосунки, удосконалюють технології віддаленої ідентифікації та скорингу. Очевидно, що еволюція фінансового ринку набирає обертів. Заманлива перспектива можливості відкритого банкінгу стимулює технологічне оновлення. Найголовніше в цей момент — не розпорошувати зусилля, а обрати 2-3 ІТ-ініціативи зі зрозумілим горизонтом повернення інвестицій.

Accord Group співпрацює з банками більше 10 років. З точки зору технологічного супроводу міграції від МФО до повноцінного банку ми точно знаємо, що варто зробити на рівні мапи проєктів.

Сьогодні пропонуємо придивитися до двох сценаріїв, які допоможуть МФО адаптуватися до нових умов і підвищити стійкість бізнес-моделі.

Зниження вартості ризику неповернення за рахунок інвестицій у технології оцінки позичальників та нові дані

Дотримання балансу між вартістю даних та інформативністю стає важливим важелем зниження собівартості позики. Зниження ризику можна досягти, удосконаливши способи оцінки ризику позичальників за допомогою рішень Big Data Scoring та AI Fraud Management. Вони дають змогу обробляти доступні на ринку джерела даних для підвищення інформативності та зростання якості і швидкості прийняття рішень. Додаткова вагома цінність використання скорингу — отримання зведених даних від трьох мобільних операторів, які працюють в Україні.

Збільшення частки кредитів, виданих через мобільні застосунки, яке ми спостерігаємо з початку пандемії, також сприяє зниженню рівня ризику, тому що дає змогу задіяти більший обсяг доступних для оцінки даних.

Оптимізація операційних витрат для зниження вартості обслуговування клієнтів

Операційні витрати, не пов'язані з вартістю даних, також є важливою сферою для оптимізації собівартості позики. Під такими витратами мається на увазі весь цикл операцій, що відбувається всередині організації: від старту роботи з клієнтом, ведення його договорів, рахунків, платежів до роботи контакт-центру і збору заборгованості. Щоб знизити вартість операційних витрат на ведення клієнта, найчастіше потрібні зміна моделі роботи самої організації та підвищення внутрішньої ефективності. Такими заходами можуть бути переведення операцій з офлайну в онлайн, зменшення кількості необхідних документів для оформлення позики, використання різних технологій зниження навантаження на контакт-центри, оптимізація витрат на збір заборгованості.

Захист даних клієнта

Що ще буде потрібно, щоб досягти успіху в новій ері фінтеху? Дбайливе ставлення до даних клієнта, звісно. Сегмент справді часто зазнає атак кіберзлочинців. Здебільшого це злам електронної платіжної системи з метою отримати дистанційну позику. З такими діячами МФО давно звикли боротися самостійно. Вони проводять платежі через захищені канали, запроваджують системи динамічної ідентифікації позичальників тощо. Проте найголовніша загроза — це крадіжка персональних даних, причиною якої можуть бути як вразливості веб-сервісів або серверів, так і неправомірні дії співробітників. Тож створення повноцінної системи кіберзахисту, яка охоплювала б як внутрішній периметр, так і зовнішній, – також одне з важливих завдань МФО для підтримання життєздатності.