Трубаров через суд пытается восстановиться в должности руководителя ФГИ

Бывший исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Виталий Трубаров пытается восстановиться в должности через суд.

Об этом заявил на брифинге 17 апреля действующий руководитель ФГИ Дмитрий Сенниченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Административный суд Киева принял это дело к рассмотрению", — сказал он.

По его словам, Трубаров мотивировал пропуск сроков подачи иска тем, что "он, якобы, боялся экс-премьер-министра и правительства Гончарука, чтобы начать восстанавливаться".

Как известно, Виталий Трубаров, 1973 года рождения, в 2015-2017 годах был помощником главы Фонда госимущества, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ, с апреля 2017 года занимал должность руководителя аппарата Фонда, а в сентябре 2017 года правительство Владимира Гройсмана утвердило его временным руководителем ФГИ.

В конце декабря того же года Кабмин ввел в Фонде дополнительную должность замглавы и назначил на нее Трубарова, подтвердив его также на должности врио главы ФГИ.

18 сентября 2019 года правительство Гончарука сообщило о назначении Дмитрия Сенниченко руководителем ФГИ вместо Трубарова, а 19 сентября Верховная Рада поддержала кандидатуру Сенниченко на посту главы ФГИ.

Затем 25 сентября Кабмин уволил Трубарова с должности замглавы Фонда по собственному желанию.

Трубаров окончил Донецкий государственный технический университет, в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ Украины в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годах стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ Украины по Киеву.

Напомним, Фонд государственного имущества обвиняют в том, что они осуществили рейдерскую атаку на предпринимателя, организовавшего столовую на арендованных площадях в здании центрального аппарата фонда.