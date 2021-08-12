У берегов Японии сухогруз раскололся пополам, сев на мель из-за шторма (ФОТО)

Японский сухогруз, перевозивший древесную щепу, сел на мель во время шторма и позже раскололся пополам у порта Хатинохе на северо-восточном побережье главного японского острова Хонсю.

Как передает The Maritime Executive, береговая охрана Японии успешно эвакуировала вертолетом на берег 21 члена экипажа без происшествий, что заняло пять часов.

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Судно Crimson Polaris брутто-регистровым тоннажом 39 910 тонн, эксплуатируемое крупнейшей японской судоходной компанией NYK Line, прибыло 11 августа из Таиланда, полностью загруженное 44 тысячами тонн щепы. Однако у него возникла проблема с рулевым управлением, и его прибило к берегу сильным ветром.

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Первоначально NYK сообщила, что из-за повреждения корпуса произошла утечка груза с судна, однако береговая охрана Японии сообщала, что не видела разлива нефти, и полагала, что судно находится в безопасности.

В 4:15 12 августа по местному времени Crimson Polaris раскололся надвое в 2,5 милях от берега: рубка отвалилась от остальной части судна. Сообщается, что с судна все же вытекло неустановленное количество нефти.

Судно Crimson Polaris было построено в 2008 году, принадлежит компании MI-Das Line и зарегистрировано в Панаме. Корабль длиной 200 метров и шириной 32,3 метра специализировался на перевозке древесной щепы.

Напомним также, что в конце июня в районе Шри-Ланки на судне MSС Messina, которое шло под флагом Либерии, произошел пожар, из-за которого погиб моряк из Украины.

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