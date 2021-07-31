У берегов Сицилии обнаружили древнеримское судно с винными амфорами (ФОТО)

Около побережья итальянского города Палермо в Средиземном море обнаружили затонувшее древнеримское судно.

Как сообщает The Guardian, приблизительный возраст судна — более 2,2 тысячи лет. По оценкам специалистов, оно затонуло во II веке до нашей эры.

По информации издания, корабль находится на глубине 92 метров в море, недалеко от муниципалитета Изола-делле-Феммине. Предположительно, судно перевозило большой груз винных амфор.

Сицилийские власти заявили, что эта находка является одной из важнейших в археологии за последние годы.

Археологи и историки считают, что полученные данные прольют свет на торговую деятельность Рима в Средиземноморье, где римляне торговали специями, вином, оливками и другими продуктами на территории от Северной Африки до современных Испании и Франции.

Изначально судно заметили полицейские водолазы. Полиции сообщили о местонахождении судна в рамках расследования дел о похищенных артефактах, проданных на черном рынке в северной Италии.

Напомним, в конце апреля у берегов острова Бали затонула индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402.

В результате происшествия погибли все 53 члена экипажа судна.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Севастополе (АР Крым) в ночь на 15 декабря 2019 года затонул плавучий док с подводной лодкой Б-380 Черноморского флота России.