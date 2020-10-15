У Зеленского инициируют сокращение армии Украины

Руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.

Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты, заявил представитель президентской партии в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно денег, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", — сказал Арахамия.

По его словам, увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году, численность Вооруженных Сил Украины составляла — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 тысячи — военнослужащие, 52 тысячи — гражданские работники. Причем 40 тысяч военнослужащих на данный момент участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе.

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды Вооруженных Сил — такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва.

Перед этим Верховная Рада ужесточила наказание для призывников-уклонистов.

Напомним, Кабинет министров Украины с подачи Минкульта утвердил программу популяризации евроатлантической интеграции на 2020 год. До конца 2020 года планируется достаточно масштабная информационно-пропагандистская кампания о преимуществах НАТО.