Политика 1 час назад

У Зеленского инициируют сокращение армии Украины

Властям Украины рекомендуют начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия выступил за сокращение численности украинской армии.

Он считает, что властям Украины стоит начать обсуждение данной инициативы и провести расчеты, заявил представитель президентской партии в эфире телеканала "Украина 24".

Кратко и по делу в Telegram

"Мы понимаем, что бюджет — это цифра, которой всегда не хватает. Статья для обороны — защищенная, но всегда нет достаточно денег, чтобы перевооружать армию, приобретать новые вещи, новое вооружение, новые технологии, заниматься изучением. Если мы будем уменьшать бюджет проедания и немного увеличивать бюджет на развитие и инновации, то способность нашей армии будет расти", — сказал Арахамия.

По его словам, увеличение боеспособности армии необходимо Украине для сдерживания военной агрессии со стороны России и любых других потенциальных врагов.

Согласно паспорту бюджетной программы в 2020 году, численность Вооруженных Сил Украины составляла — почти 247 тысяч человек. Из них около 193 тысячи — военнослужащие, 52 тысячи — гражданские работники. Причем 40 тысяч военнослужащих на данный момент участвуют в операции Объединенных сил на Донбассе.

Читайте также:
ГБР выдвинуло свою версию оккупации Крыма и развала украинской армии (ВИДЕО)

Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в Украине планируют отменить призыв на военную службу в ряды Вооруженных Сил — такое видение есть в перспективе при условии налаженной системы подготовки резерва.

Перед этим Верховная Рада ужесточила наказание для призывников-уклонистов.

Напомним, Кабинет министров Украины с подачи Минкульта утвердил программу популяризации евроатлантической интеграции на 2020 год. До конца 2020 года планируется достаточно масштабная информационно-пропагандистская кампания о преимуществах НАТО.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине построят 2 военно-морские базы на деньги Британии — Офис президента
В Украине построят 2 военно-морские базы на деньги Британии — Офис президента
В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)
В "Слуге народа" уверены в союзе с ОПЗЖ в местных советах (ВИДЕО)
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
В "Слуге народа" заговорили о возможности закупки у России вакцины от коронавируса
Загрузка...
Новое видео
Олександр Бондаренко: про конфлікт з мером Філатовим, вибори у Дніпрі, аеропорт та інвестиції

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Это манера предвыборной кампании", — Бондаренко о высказываниях мэра Днепра о Зеленском

  3. ЧП в Черкассах: из резервуаров вытекло около 100 тысяч тонн азотных удобрений (ВИДЕО)

  4. Денег на опрос Зеленского в день выборов нет — Разумков

  5. У Зеленского инициируют сокращение армии Украины

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...