Политика 1 час назад

Украинцам расскажут о преимуществах НАТО: Кабмин утвердил программу популяризации Альянса

До конца 2020 года планируется достаточно масштабная информационно-пропагандистская кампания

Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl
Фото: facebook.com/Mokan.Vasyl

Кабинет министров Украины с  подачи Минкульта утвердил программу популяризации евроатлантической интеграции на 2020 год.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

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В частности, Кабинет министров утвердил проект распоряжения "Об утверждении плана мероприятий на 2020 год по реализации Концепции совершенствования информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции Украины на 2017-2020 годы".

"Проект акта разработан с целью повышения уровня поддержки гражданами Украины государственной политики в сфере евроатлантической интеграции и уровня доверия к НАТО как к институту, который играет ключевую роль в укреплении международной безопасности", — говорится в сообщении.

Известно, что сама программа не нова, она действует еще с 2017 года.

Теперь же на 2020 год согласовали:

- производство аудиовизуальной продукции по вопросам повышения обороноспособности Украины при поддержке НАТО и размещение ее в СМИ (запланировано не менее 15 млн контактов с целевой аудиторией);

- проведение пресс-конференций и брифингов на тему перехода армии на стандарты НАТО;

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- изготовление брошюр и листовок (ориентир — 500 тысяч контактов с целевой аудиторией);

- постеры по реформированию Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО (на 2 млн контактов);

- проведение специальных уроков для школьников о преимуществах НАТО (на 1,5 млн человек) и другое.

Таким образом, планируется достаточно масштабная информационно-пропагандистская кампания.

При этом, как указано в пояснительной записке, дополнительные деньги из бюджета не потребуются — она будет проводиться в рамках уже выделенного финансирования.

Напомним, 12 июня Североатлантический совет признал Украину партнером расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы НАТО по совместимости партнеров, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами.

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