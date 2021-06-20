УЕФА приостановил проведение каких-либо мероприятий в Беларуси под своей эгидой

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостанавливает проведение любых мероприятий в Беларуси под своим руководством.
Об этом Фонду спортивной солидарности Беларуси сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур.
Сейчас известно, что все соревнования, которые запланированы на 2021 год в Беларуси, не состоятся.
Также Лямур выразил личную солидарность тем спортсменам, которые борются за защиту своих прав, в частности, за право на свободу мысли.
Известно, что из-за глубокого политического кризиса Беларусь с начала 2021 года уже лишили права на проведение ряда спортивных соревнований.
В частности, 18 января у этой страны забрали право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, а затем из Беларуси еще и перенесли мировое первенство по современному пятиборью в 2021 году.
Напомним, с августа 2020 года в Беларуси проходят массовые протесты из-за провозглашения победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который занимал эту должность более 26 лет. Протестующие не признают этих результатов и требуют признать оппозиционерку Светлану Тихановскую легитимным президентом Беларуси.
Несмотря на массовые митинги и акции по всей стране, 23 сентября Лукашенко "по-тихому" провел инаугурацию и снова занял пост президента. А протестующих силовики жестко разгоняли, задерживали и вообще преследуют, в том числе и по уголовным делам.
По данным правозащитников, с лета 2020 года белорусские правоохранители возбудили более 3000 уголовных дел против протестующих. Более 420 человек признаны политическими заключенными.