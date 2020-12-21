Власти Беларуси запустили систему учета протестующих

Министерство внутренних дел Беларуси запустило единую информационную систему, содержащую сведения обо всех "несанкционированных" акциях и каждом задержанном или просто опознанном участке протестного движения. Об этом сообщил центральный государственный телеканал "Беларусь 1".

В базе данных, в частности, содержатся сведения о поле, возрасте, регионе, месте работы или учебы, а также увлечениях граждан, идентифицированных в качестве протестующих.

Помимо участников акций, в базу данных вносятся администраторы оппозиционных Telegram-каналов и участники соответствующих чатов. Кроме того, в картотеку вносятся "бесцельно бродящие" по Минску.

Также заявляется, что запущенная система сможет в автоматическом режиме готовить отчеты об "участниках беспорядков".

"В картотеке максимум сведений о всех, кто когда-либо принимал или принимает участие в беспорядках или бесцельных брожениях по столице... Если ты провоцируешь в сети — ответственность также неизбежна. Представления об анонимности Telegram-каналов сильно преувеличены, намекают в МВД. И говорят: "Скрываетесь за аватаркой, ведете деструктивную деятельность в Сети, призываете к забастовкам. Тогда мы идем к вам", — говорится в телесюжете.

По словам начальника управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александра Купчени, решение о создании базы данных было принято после событий 9 августа, когда начались массовые протесты из-за объявления переизбранным президентом Александра Лукашенко.

Представитель милиции также отметил, что силовики отслеживают трансляцию камер наблюдения с происходящим во всех общественных местах, на основных площадях и основных местах, где уже проводились "несанкционированные массовые мероприятия".

"Главой государства была поставлена задача, когда меня назначали на должность, о восстановлении общественного порядка в Республике Беларусь. В техническом плане, конечно, мы уже осуществили огромный толчок, можно сказать рывок, который позволяет этих граждан устанавливать и в дальнейшем осуществлять все мероприятия по правовым нормам наказания, согласно административному кодексу", — прокомментировал в свою очередь первый замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

Напомним, в Беларуси уже более четырех месяцев проходят протесты против руководства страной Александром Лукашенко, объявленного переизбранным на должность президента на выборах 9 августа.

С 6 ноября, когда у него закончился срок президентских полномочий, Европейский союз ввел санкции против него и еще 14 белорусских чиновников, предусматривающие запрет на посещение ЕС и заморозку европейских активов. 17 декабря ЕС расширил санкции против Беларуси, из-за репрессий против протестующих, дополнив их предприятиями оборонной промышленности и еще 29 чиновниками.

Отметим также, что в начале декабря Беларусь закрыла свои наземные границы на выезд граждан.