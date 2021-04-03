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30 минут назад

Украина и Британия летом проведут совместные военные учения

Предполагается совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня

Фото: Госпогранслужба Украины Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) летом примет участие в украинско-британских учениях "COSSACK MACE — 2021".

Их проведут на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Кратко и по делу в Telegram

В рамках учений предполагается совместное планирование и выполнение операций батальйонно-тактического уровня.

Как ожидается, учения позволят улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

В частности, планируется отработка оперативной совместимости многонациональных штабов, изучение процесса принятия военных решений (МDMP), проведение оборонительных и наступательных операций под руководством многонациональных штабов.

"Также учения позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО)", — говорится в сообщении.

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Ранее Украина призвала Британию удвоить всестороннее сдерживание России из-за стягивания российских войск к украинской границе.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе.

Как сообщалось, Россия стягивает войска к границе Украины, готовясь к военным учениям в Брянске и оккупированном Крыму.

Кроме того, стало известно, что на данный момент нет никаких активных действий военных на границе Украины с Беларусью, однако Россия продолжает наращивать свои силы на белорусской территории.

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