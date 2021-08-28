Экономика 50 минут назад

Украина и Молдова пересмотрят соглашение о свободной торговле: что изменится

Это большое изменение в торговых отношениях между странами

Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилице. Фото: Кабмин Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилице. Фото: Кабмин
Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилице. Фото: Кабмин

Власти Украины и Молдовы договорились внести изменения в соглашение о свободной торговле между странами.

Соответствующий протокол подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Молдовы Наталья Гаврилице в ходе встречи 28 августа, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Как отметил Шмыгаль, изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться Пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

"Это большое изменение в торговых отношениях. Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему", — пояснил он.

"Год назад мы сделали такой шаг с Грузией. Теперь мы объединяем торговые режимы всех государств ассоциированного трио между собой и с ЕС", — добавил Шмыгаль.

Украинский премьер также отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, что могут происходить из всех стран в этой системе.

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"Этот протокол является еще одним шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по итогам саммита в Батуми, состоявшегося 19 августа 2021 года, Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили утвердили декларацию, которой анонсировали и зафиксировали объединение усилий для дальнейшей интеграции каждой из них в Европейский Союз.

Как сообщалось, на досрочных парламентских выборах в Молдове, состоявшихся 11 июля, уверенно победила партия "Действие и Солидарность" (PAS) президента страны Майи Санду.

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