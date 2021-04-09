Фондовый рынок 1 час назад

Украина ощутимо повысила качество своих гособлигаций — J.P. Morgan

Пока рассматривается возможность включения в индексы J.P. Morgan лишь одного выпуска ОВГЗ

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

J.P. Morgan поместило Украину и Египет в список Index Watch Positive для возможного включения в индексы J.P. Morgan Government Bond Index — Emerging Markets (GBI-EM) после устойчивого улучшения ликвидности и доступа иностранных инвесторов к внутренним рынкам государственных облигаций.

Как передает "Интерфакс-Украина", в опубликованном в ночь на 9 апреля сообщении указывается, что Украина прилагает постоянные усилия для повышения ликвидности на внутреннем рынке гособлигаций и привержена построению эталонной (benchmark) кривой доходности за счет концентрации выпусков в пользу эталонных облигаций.

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Помимо того, отмечается, что в результате расширения правительством Украины круга первичных дилеров ОВГЗ, который ранее был ограничен только банками, а также другими действиями, доля нерезидентов на рынке этих бумаг выросла с 1% (0,2 млрд долларов) до 11,4% (3,6 млрд долларов).

J.P. Morgan указывает, что выпуск ОВГЗ на срок от 3 до 5 лет может помочь Украине увеличить свою долю в индексах, так как более длинные бумаги непопулярны у внутренних участников, а без них сложно создать ликвидный рынок.

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В отношении ликвидности вторичного рынка говорится, что она заметно улучшилась за последние несколько лет. По данным Национального банка Украины, среднемесячный объем торгов гривневыми ОВГЗ вырос в 3 раза — с 0,2 млрд долларов в 2018 году до 0,7 млрд в 2020 году. Этому помогло и общее увеличение объема долга с 618 млрд грн (22 млрд долларов) в декабре 2018 года до 892 млрд грн (32 млрд долларов) сегодня.

Отмечается, что включение высокодоходных облигаций Египта и Украины увеличит ставку индекса GBI-EM GD с 4,99% до 5,07%.

"Обновление Watch будет предоставлено в ближайшие шесть месяцев, чтобы дополнительно указать их потенциальный статус в индексе", — говорится в сообщении.

Согласно ему, доля Украины в наиболее значимом рейтинге серии GBI-EM Global Diversified (GBI-EM GD) может составить около 0,12%.

Пока рассматривается возможность включения в индексы лишь одного выпуска ОВГЗ — с погашением в феврале 2025 года (ISIN: UA4000204150), номиналом 41,08 млрд грн (эквивалент 1,468 млрд долларов), текущей рыночной стоимостью 46,475 млрд грн и доходностью 12,35%. Только он соответствует критериям минимальной непогашенной суммы (от 1 млрд долларов) и срока погашения (от 2,5 лет).

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При этом отмечается, что Украина также будет рассматриваться для включения в "узкие" индексы GBI-EM, в которые входят бумаги без нормативных или налоговых препятствий.

Уточняется, что доля Украины в JESG GBI-EM может составить 0,12%, GBI-EM Div — 0,22%, GBI-AGG Div — 0,02%. Возможная доля 14 египетских бумаг в GBI-EM GD оценивается в 1,8%.

Как сообщал ранее в интервью ИФ правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, вхождение в индексы GBI-EM позволит Украине рассчитывать на дополнительный спрос от индексных фондов в размере, по оптимистичным оценкам, до нескольких сот миллионов долларов.

По его словам, после включения первого выпуска размеры следующих выпусков в индексе могут быть уже несколько меньшими, но больше 1 млрд долларов, и Министерство финансов намерено расширять присутствие в индексах.

Напомним, Кабмин позволил небанковским финучреждениям осуществлять операции по размещению ОВГЗ 10 марта.

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