Украина сможет продлевать ресурс ПВО еще четыре-пять лет — глава КБ "Луч"

Украина сможет продлевать ресурс своей системы противовоздушной обороны еще лишь четыре-пять лет. Об этом сказал на форуме "Эффективная промышленность для обороноспособности" генеральный директор и генеральный конструктор госпредприятия "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" Олег Коростелев.

По его словам, номенклатура ракет в Украине очень старая — самая молодая ракета 1988 года выпуска. Коростелев отметил, что на сегодня только КБ "Луч" продлевает ресурс ракет, проводя исследования, которые показывают их безопасность и работоспособность.

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В то же время конструктор подчеркнул, что каждый раз продлевать ресурс ракеты становится все опаснее и опаснее, и ему приходится лично проверять технические расчеты, поскольку это слишком большая ответственность.

При этом Коростелев посетовал на то, что за период независимости Украины ее военное руководство не инициировало разработку новой системы ПВО.

"Мы сейчас поддерживаем, ремонтируем, продлеваем ресурсы, но делать это все сложнее и сложнее. По моим расчетам, еще четыре-пять лет можно играться. У нас нет ПВО. С 1991 года ПВО — это орудие защиты, и за 30 лет никто, ни один министр обороны и начальник Генштаба не сказал, чтобы запустить в разработку комплекс ПВО", — подчеркнул он.

Отметим, что в начале июля президент Владимир Зеленский называл развитие систем ПВО в числе отраслей оборонной промышленности,, в которых Украина рассчитывает на сотрудничество с Турцией.