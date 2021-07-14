Финансы 1 час назад

Украина возьмет в ЕИБ 340 млн евро на восстановление инфраструктуры в восточных областях

Деньги пойдут на восстановление пострадавшей инфраструктуры в 8 областях Украины

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Верховная Рада 14 июля ратифицировала финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком по предоставлению кредита в 340 млн евро для восстановления пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В частности, финансовое соглашение предусматривает предоставление кредита в размере 340 млн евро. Деньги пойдут на восстановление пострадавшей инфраструктуры в 8 областях Украины.

Целью программы также является модернизация социальной инфраструктуры в областях, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц.

Предполагается, что это будут делать путем восстановления и совершенствования социальной инфраструктуры (строительства, реконструкции, капитального ремонта): школ, медицинских учреждений и социальных центров. Также путем повышения энергоэффективности жилья для внутренне перемещенных лиц.

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Указано, что программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы, за счет которой реализуется более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Херсонской и Киевской областях.

Напомним, в 2020 году Украина подписала с ЕИБ соглашение по кредиту размером 340 млн евро.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.

В конце января 2021 года Министерство развития общин и территорий Украины совместно с Европейским инвестиционным банком договорились о сотрудничестве по улучшению систем водоснабжения в Украине.

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