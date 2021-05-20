Украина ввела антидемпинговые пошлины на дверные и оконные ручки из Турции

Межведомственная комиссия по международной торговле 23 апреля решила ввести антидемпинговые пошлины в отношении импорта в Украину поворотно-откидных механизмов для оконных и балконных дверных блоков происхождением из Турции сроком на пять лет в размере 30,78% для компании Vorne и 35,1% для всех остальных. Об этом говорится в сообщении в правительственной газете "Урядовий кур'єр".

Отмечается, что антидемпинговое расследование по импорту указанной продукции в 2019 году было начато по жалобе от 21 февраля 2020 года от ООО "Аксор Индастри". Это компания из Днепра, которой через турецкую Basera Holding владеет бизнесмен Вадим Ермолаев. Отмечается, что она производит аналогичную продукцию.

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"За период исследования произошло ухудшение ряда финансово-экономических показателей производителя, в частности уменьшились объемы продаж на внутреннем рынке на 12,9%, снизилась рентабельность от продаж на внутреннем рынке на 47,1%, выросли остатки на 15958,3%, ухудшился финансовый результат от продажи на внутреннем рынке на 54,4% и тому подобное", — говорится в сообщении.

Компания обвинила в своем положении турецких конкурентов, поставлявших в Украину ручки по более низким ценам, чем себестоимость ее продукции.

В итоге решено применить пошлину в 30,78% таможенной стоимости продукции к İleri Pencere Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. и к Vorne Pencere Kapı Sistemleri Pazarlama Diş Ticaret A.Ş. (фактически это два юрлица производителя Vorne из Стамбула; у компании также есть представительство в Украине).

Для остальных же производителей и экспортеров данных товаров происхождением из Турции пошлина установлена в размере 35,1%.

Отметим также, что США тем временем хотят обложить пошлинами украинскую арматурную проволоку и канаты.